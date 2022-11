Terme Srbije - kje se je najbolje ogreti v najhladnejšem letnem času?

Najboljša rešitev za to dilemo so terme! Oddih za dušo in telo, vrhunska kombinacija rehabilitacije in uživanja v odlični gastronomiji in dobri kulturni ponudbi. Obisk katerega od srbskih zdravilišč pozimi lahko vključuje tudi smučanje, dobra zabava s čudovito pokrajino in bogato kulturo pa je v vsakem primeru zagotovljena. Kot predlog vam ponujamo dve čudoviti lokaciji z veliko atraktivne vsebine, ne glede na to, ali pridete sami, v paru ali s celotno družino. Obe sta hitro dosegljivi po cesti ali zraku, zato ne odlašajte predolgo. Izkoristite ju za naslednje počitnice!

Vrnjačka Banja je razvita turistična destinacija s 155-letno tradicijo, priljubljena med domačimi in tujimi turisti, ki si ne želijo le zdravljenja, ampak tudi počitka, sprostitve, uživanja in dobre zabave. Je največje in najbolj znano termalno zdravilišče v Srbiji, tradicionalno zelo privlačno turistično središče za počitek in rekreacijo. Za vse, ki si želijo pestrih doživetij, je na voljo voden sprehod po vrnjaških parkih do Mosta ljubezni ter ogled Pokrajinskega muzeja Belimarković , zgodovinskega in kulturnega središča Vrnjačke Banje, z obiskom gostujoče in stalne razstave, posvečene zgodovini toplic. Sprehod se nadaljuje do izvira Tople mineralne vode in Japanskega vrta , darila japonske vlade v počastitev dolgoletnega prijateljstva med Japonsko in Srbijo. Nadaljnji sprehod se nadaljuje skozi park do izvirov Snežnika , Jezera , Slatine , spotaoma pa si lahko ogledate galerije slik domačih umetnikov. Na Čajkinem brdu stoji cerkev posvečena rojstvu Blažene Device Marije, ki jo je vsekakor treba obiskati. Vrnjačka Banja ima sedem izvirov mineralne vode z različno kemično sestavo. Številni hoteli, penzioni, vile, restavracije in kavarne z odlično postrežbo, številna športna igrišča, več zunanjih in notranjih bazenov, fitnes steze, bližnja planina Goč z lepo urejenimi smučišči in seveda več vrhunskih wellness centrov – vse to sestavlja bogato turistično ponudbo Vrnjačke Banje. Goč je gora, ki spada v gozdno-gorski kompleks Kopaonika in Kopaoniškega območja. Vrnjačka Banja je pravzaprav sestavni del Goča, saj se same terme nahajajo na najnižjih pobočjih severne strani gore. Če se odločite za obisk pozimi, ne zamudite smučanja! Vsako leto prihaja vse več turistov v Vrnjačko Banjo na smučanje, saj so proge na Goču oddaljene le 9 kilometrov.

Banja Vrdnik

Obdana z dišečimi lipovimi gozdovi, obsežnimi sadovnjaki in znamenitimi vinogradi je Banja Vrdnik

prava oaza miru in tišine. Bogat rastlinski in živalski svet, jezera, samostani, kulturni in zgodovinski spomeniki, pohodniške točke, vinogradi, dogodki in izjemna ponudba namestitvenih zmogljivosti - to so le nekatere od prednosti Banje Vrdnik. V mirnem okolju Vojvodine lahko uživate v kopelih, masažah, savnah in drugih vsebinah sodobnega spa centra. Izviri tople mineralne vode, blago podnebje in izjemno čist zrak z visoko koncentracijo ozona delujejo sproščujoče na dušo in telo.

Če ste v Vrdniku, vsekakor obiščite Nacionalni park Fruška gora in obiščite katerega od 17 fruškogorskih samostanov, zgrajenih med 15. in 18. stoletjem v srbskem baročnem slogu. Fruška gora je že dolgo znana vsem, ki imajo radi treking, hojo in tek v naravi. V zadnjem času je še posebej zanimiva za vse ljubitelje aktivnih počitnic, saj so na Iriškem vencu odprli novo trim stezo, najdaljšo v Srbiji. Če postanete lačni ali žejni zaradi fizične aktivnosti, lahko uživate v svežih lokalnih vinih v lokalnih restavracijah in vinarijah. Avtohtoni sorti ausbruh in bermet sta prepoznavni blagovni znamki tega kraja.

Ste bolj za aktiven oddih na hribu ali sproščeno kopanje v termah? Najbolje je kombinirati oboje! Prav to vas čaka v srbskih termah, ki vas bodo sprejele odprtih rok.