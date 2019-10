Terme Tuhelj − najboljši wellness hotel na Hrvaškem

Hotel Well je osvojil prvo mesto in status najboljšega wellness hotela na Dneh hrvaškega turizma. Na posestvu Kunjevci v Vinkovcih so Vasji Čretniku, enemu od direktorjev Term Tuhelj, svečano podelili priznanje Turistični cvet − kakovost za Hrvaško, ki ga hrvaška gospodarska zbornica podeljuje že 23 let.

Od svojega odprtja leta 2012, je hotel Well**** sinonim za kakovost, vrhunske wellness storitve in sodoben dizajn, prepleten s prekrasno naravo hrvaškega Zagorja. Naziv »trajnostnega hotela«, ki ga nosi že več kot pet let, si je pridobil z zelenim poslovanjem – z izjemno skrbjo za okolje in energijsko učinkovitostjo. V zadnjih nekaj letih je redno med tremi finalisti za priznanje Turistični cvet, leta 2015 pa je osvojil tudi prvo mesto v kategoriji wellness hotelov, medtem ko je bil Vodni planet Terme Tuhelj lani proglašen za najboljšo atrakcijo leta.

»Novo priznanje je dodaten zagon in obveznost nadaljevanja našega inovativnega pristopa in naložb, še posebej, ker ga podeljuje stroka. Vesel sem, da sodelavci prepoznajo našo motivacijo in trud. Z nenehnim vlaganjem v vsebino in ponudbo, skrbjo za okolje, motiviranjem in spodbujanjem zaposlenih, nenehno dvigujemo kakovost in privabljamo nove goste. Edinstven koncept Art&Spa in naši največji prednosti − termalna voda in zdravilno blato − sta sestavni del zdravljenja v našem wellness centru, inovativni pristopi k zdravju s filozofijo selfnessa pa so iz nas napravili eno od najatraktivnejših destinacij termalnega in wellness turizma,« poudarja Čretnik, ki ne skriva zadovoljstva ob drugem priznanju.

Več na:http://www.terme-tuhelj.hr/