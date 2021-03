Termit: Arso ustavil postopek v zvezi s sanacijo okoljske škode

Agencija RS za okolje (Arso) je ustavila postopek zoper družbo Termit v delu, ki se nanaša na odgovornost za sanacijo okoljske škode tlom na območju peskokopa Drtija, je povedala svetovalka uprave družbe Alenka Pavlin. Pritožba zoper sklep ni mogoča.

V Termitu so veseli, da je prišlo do te odločitve. "Veseli smo, da je Arso po skoraj dveh letih vendarle ugotovil, da okoljska škoda ni nastala, in je postopek ugotavljanja nastanka okoljske škode tudi uradno ustavil. Čeprav je postopek ugotavljanja trajal nerazumno dolgo, smo veseli, da smo sedaj tudi uradno dokazali, da Termit ni povzročil okoljske škode," so zapisali v odzivu.

icon-expand V Termitu so veseli, da se je Arso odločil ustaviti postopek zoper njih. FOTO: POP TV

Županu Občine Moravče Milanu Balažicu Termit očita medijski linč in širjenje laži. "Sedanji sklep Arsa nam prestavlja zgolj delno zadoščenje, saj se zavedamo, da poslovna in moralna škoda, ki nam je bila povzročena, ne bo nikoli povrnjena," so zapisali. Izguba zaupanja pri domačih in tudi tujih poslovnih partnerjih, ki je posledica medijskega linča, je prej hitro rastoče podjetje pripeljala na rob preživetja, so navedli. "Zaradi tega smo v zadnjih dveh letih prišli z 272 na sedanjih 219 zaposlenih. Poleg tega smo sredi največjega investicijskega ciklusa ostali brez podpore bank, saj so nam obrnile hrbet. Zaradi lažnih informacij smo tudi ostali brez že odobrenih nepovratnih sredstev države," so še dodali. Ali bodo v zvezi s tem kakor koli nadalje ukrepali, v Termitu niso navedli.

Arso je zoper Termit od 11. julija 2019 vodil postopek zaradi odgovornosti za sanacijo okoljske škode in zaradi odgovornosti za preprečitev nevarnosti za nastanek okoljske škode. Julija 2019 je namreč agencija objavila rezultate analize, ki je po pojasnilih ministrstva za okolje pokazala nastanek okoljske škode – onesnaženost tal ter podzemnih in izcednih vod. "Jasno je, da bo Arso izdal odločbo za sanacijo tega območja," je takrat povedal aktualni okoljski minister Simon Zajc. Inšpektorat za okolje in prostor je na podlagi analize Termitu prepovedal obratovanje naprave za predelavo odpadkov na območju peskokopa Drtija. Termit je analizo ves čas ocenjeval kot nestrokovno. V sklepu, datiranem s 24. marcem, Arso navaja, da je leta 2019 veljalo dejansko stanje in stališče, da je Termit povzročitelj okoljske škode, povzročene tlom, ter povzročitelj nevarnosti za nastanek okoljske škode na vodah, a da gre pri peskokopu Drtija za rudniško območje in ne za tla, kot jih razume zakon o varstvu okolja.

"Vse dokler stranka ne bo pridobila pravnomočne odločbe o prenehanju pravic in obveznosti rudarske pravice za izkoriščanje za navedeno območje, nobene ravni zemeljskega površja na tem območju ne bo mogoče šteti za tla," je navedel Arso. Ker torej ne gre za tla, ni mogla nastati okoljska škoda tlom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena, lahko pa se zoper njega sproži upravni spor, in sicer v roku 30 dni. Arso medtem še ni odločil o odgovornosti Termita v delu postopka, ki se nanaša na povzročitev neposredne nevarnosti za nastanek okoljske škode, zato se postopek v tem delu nadaljuje. Konec februarja je agencija navedla, da na območju Drtije obstaja neposredna nevarnost za nastanek okoljske škode, in podjetju naložila izvedbo preprečevalnih ukrepov. V sredini odločbi Arso navaja, da je Termit obljubil ustrezne predloge ukrepov v predpisanem roku 45 dni.