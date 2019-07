Termit: opravljena analiza Arsa je nestrokovna, Balažic: Ne verjamem jim niti besede

Opravljena analiza tal in vode na območju Drtije, ki jo je opravil Arso, je po oceni Termita nestrokovna. Sicer se večinoma strinjajo z načinom vzročenja in kemičnimi analizami, a interpretacija Arsa po njihovem mnenju ne upošteva pravnih uredb. Na odziv Arsa še čakajo. Moravški župan pa medtem odgovarja, da njihovim navedbam ne verjame.

Poročilo Agencije RS za okolje (Arso) po opravljeni analizi tal in vode na območju Drtije, kjer deluje družba Termit, je nestrokovno, so danes ocenili v Termitu. Kritični so predvsem do tega, da je Arso preučeval porušene (zmlete) vzorce in ne neporušenih, kritični so tudi do interpretacije pridobljenih rezultatov.

"Absolutne varnosti ni," priznava Ana Mladenovič iz Zavoda za gradbeništvo Slovenije. FOTO: Kanal A

Termit se po navedbah direktorja družbe Antona Serianza večinoma strinja z načinom vzorčenja in tudi kemičnimi analizami v okviru analize, ki jo je v začetku leta naročilo ministrstvo za okolje in prostor. "Interpretacija s strani Arsa pa je po našem prepričanju nestrokovna in ne upošteva pravih uredb," je pojasnil Serianz na današnji novinarski konferenci na sedežu podjetja.

Termitu je zaradi poročila Arsa nastala velika škoda, je prepričan direktor. Preden se bodo odločili o nadaljnjih korakih, pa bodo počakali na odziv Arsa.

Vzorčenje je sicer opravilo podjetje Irgo Consulting, analize pa so bile izdelane v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) v Mariboru. A težava je nastala že pred tem, je prepričan Serianz. Razlog za neustreznost vzorčenja in izluževanja vzorcev po njegovem namreč izvira že iz projektne naloge, ki jo je januarja pripravilo okoljsko ministrstvo. V tej nalogi je ministrstvo določilo, da se za testiranje odvzame porušene - torej zmlete - vzorce in ne neporušenih. Serianz je bil kritičen tudi do dejstva, da poročilo ne opredeljuje, kdo na Arsu je podal interpretacijo in ali ima ta oseba dovolj strokovnega znanja za to delo. 'Napačna klasifikacija objekta določila napačno analitiko' Svetovalka uprave Termita Alenka Sešek Pavlin je poudarila, da Termit sprejema izključno inertne in nenevarne odpadke. Teh ne odlaga, ampak jih predela v gradbeni material, s katerim zapolnjuje luknje, ki so nastale v desetletjih kopanja kremenčevega peska. V postopku predelave dosega, da se "potencialno nevarne snovi trajno imobilizirajo". Kar dela Termit, je "dobro, koristno in potrebno", je tudi v skladu z zavezami EU na področju vzpostavljanja krožnega gospodarstva v praksi, je menila Ana Mladenovič iz Zavoda za gradbeništvo Slovenije (ZAG), ki Termitu izdaja dovoljenje za vgrajeni gradbeni material. ZAG sodeluje s Termitom od leta 2012 in na podlagi izkušenj iz tega obdobja je Mladenovičeva poudarila, da podjetje dela "odgovorno in pošteno". Arso je po njenem pri analizi naredil napako, ko je nasip, ki je gradbeni objekt, obravnaval kot tla in rezultate presojal po uredbi o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh. "Ta napačna klasifikacija objekta je določila napačno analitiko," je opozorila. Izpostavila je tudi problematičnost analize zmletih vzorcev. V odpadkih, ki jih v skladu z izdanimi dovoljenji sprejema Termit, so namreč prisotne težke kovine, a te so povsod okoli nas. Tudi denimo v čajni žlički, ki jo uporabljamo vsakodnevno, ter cementu. "Njihova vsebnost ni problematična, saj so te snovi netopne in imobilno vezane, zato ne prehajajo v okolje. Ključno je torej, koliko se te snovi izločajo iz materiala," je poudarila. Mladenovičeva je zagotovila, da v Termitu odpadke obdelajo tako, da so težke kovine fizikalno in kemijsko imobilizirane in zato ne prehajajo v okolje. Je pa priznala, da "absolutne varnosti ni". Termit: Arso bi moral odvzete vzorce najprej namakati v destilirani vodi, nato pa analizirati izlužek Po oceni Termita sicer Arso ne bi smel analizirati prisotnosti snovi v zmletih vzorcih, ampak odvzete vzorce gradbenega materiala namakati v destilirani vodi, nato pa analizirati pridobljeni izlužek in tako ugotavljati, koliko in kakšne snovi iz vzorca lahko prehajajo v okolje. Da so interpretacije Arsa v zadevi Termit "zelo pristranske v škodo Termita" je ocenil tudi Viktor Grilc z velenjske visoke šole za varstvo okolja. Domen Neffat iz odvetniške družbe Neffat pa je poudaril, da je poročilo glede na to, da so bile vse analize narejene na gradbenem objektu, nasipu, in ne na tleh, z vidika nastanka okoljske škode tlom občutno pomanjkljivo. "V sklopu vzorčenja so bili res narejeni tudi vzorci na naravnih tleh, vendar pa slednji niso bili vključeni v laboratorijske analize, saj so že terenske meritve pokazale, da ni prisotnih spornih snovi. Iz tega izhaja, da naravna tla v sklopu analiz niso bila preiskana," je poudaril Neffat.

V Termitu so danes ocenili, da je poročilo Arsa o stanju tal in vode na območju Drtije, kjer deluje družba Termit, nestrokovno. Arsu sicer ne očitajo goljufije, ampak nestrokovnost. FOTO: POP TV

Serianz je sicer spomnil, da predelava odpadkov ni Termitova glavna dejavnost. "Delovna mesta in naša proizvodnja niso ogroženi," je pomiril tako delavce kot poslovne partnerje. "Kljub temu nam je bila storjena nesorazmerno velika škoda - kako velika, bomo lahko izmerili šele v prihodnosti," je dodal. Preden se bo Termit odločil o nadaljnjih korakih, bodo v podjetju sicer počakali na odziv Arsa. "Računamo, da so naši argumenti dovolj močni, da bo Arso spoznal svojo zmoto. Računamo, da se bodo te stvari uredile in da bo Arso priznal, da nam je bila povzročena škoda," je dejal direktor. "Sicer pa smo podjetje, ki živi od trga, in bomo zaščitili vse svoje interese," je poudaril. Arsu sicer ne očita goljufije, ampak zgolj nestrokovnost, je še povedal. Balažic predstavnikom Termita ne verjame niti besede Župan Občine Moravče Milan Balažic pa je medtem zavrnil očitke družbe Termit na opravljeno okoljsko analizo tal in vode na Drtiji. Gre za stare obraze, povezane s Termitom, je očital strokovnjakom, ki so danes nastopili na Termitovi novinarski konferenci. "Ne verjamem jim niti besede," je dejal v izjavi za medije v Moravčah.

Župan Moravč Milan Balažic pravi, da je stroka, ki je danes nastopila na novinarski konferenci Termita, tudi na plačilnem spisku podjetja. FOTO: Bobo

Strokovnjaki, ki so na današnji tiskovni konferenci na sedežu Termita zagovarjali podjetje, so v Moravčah "dobro znani obrazi". "To so obrazi, ki so ves čas podpirali Termit in imajo roke do komolcev umazane s to podporo in raznimi analizami, ki kažejo, da je vse v najlepšem redu," je očital Balažic. "Ta stroka bo tako dolgo ponavljala zadeve, dokler ne bodo v prid podjetja Termit. In vsa ta stroka je na plačilnem spisku podjetja," je dodal. Tako so danes v prid Termitu govorili tudi večinski lastniki podjetja, ki "branijo svoj umazano pridelan denar". "Ne verjamem jim absolutno niti besede," je bil oster župan. Vprašal se je, zakaj iz gradbenih materialov, ki jih vgrajujejo v Drtiji, ne zgradijo svojih lastnih hiš in zakaj tega materiala ne odlagajo v bližini svojih domov. Poudaril je tudi, da Termit velikega dela odpadkov ni predelal, ampak jih je zgolj stresel v luknje in zakril z zemljo. Termitu je očital tudi, da na deponiji nadaljuje z aktivnostmi za prikrivanje svojih spornih praks. "Skušajo zakriti nekatere zadeve, ki jih očitno ne sme videti naše oko," je izpostavil. "Edina resnica, ki je bila povedana danes, je to, da ima to podjetje še vedno vsa potrebna okoljevarstvena dovoljenja," je dejal Balažic. Ponovno je tako pozval k odvzemu okoljevarstvenega dovoljenja Termitu za predelavo odpadkov. Pozval je tudi k sanaciji območja in njegovemu zaprtju na način, da strupene snovi ne bodo uhajale v naravo. Še prej pa je treba najti in izkopati sode s fenolom, ki so jih po besedah prič, sedanjih in nekdanjih zaposlenih v Termitu, tam zakopali. V Moravčah so sicer še naprej odločeni, da novih kamionov z nevarnimi odpadki tam ne bo več. "Če bo treba, bomo to preprečili s svojimi telesi," je še napovedal Balažic. Ministrstvo za okolje poročila o stanju na Drtiji ne komentira Na ministrstvu za okolje in prostor poročila o stanju okolja na Drtiji, kjer svoje aktivnosti izvaja podjetje Termit, ne komentirajo. Gre namreč za ugotovitve, ki služijo kot dokazilo v upravnem postopku ugotavljanja okoljske škode, postopek pa je še v teku, so pojasnili.

Predelava odpadkov sicer ni Termitova glavna dejavnost. FOTO: POP TV