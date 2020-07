Termit zaradi kazenske ovadbe zahteva nadzor nad delom policije

Ljubljanski kriminalisti so prejšnji teden kazensko ovadili družbo Termit zaradi suma obremenjevanja in uničevanja okolja. Čeprav Moravčani na to opozarjajo že leta, so v družbi prepričani, da gre za namerno pritiskanje na Arso, kjer bo kmalu potekala ustna obravnava glede dejanskega nastanka okoljske škode. Še več: vodstvo podjetja zahteva celo notranji nadzor nad delom policije, češ da so nekateri visoki predstavniki osebno vpleteni v zadevo Termit.

Ljubljanski kriminalisti so prejšnjo sredo sporočili, da so po dolgotrajni preiskavi kazensko ovadili odgovorne osebe podjetja z območja Moravč zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja. Neuradno gre za podjetje Termit, ki v Moravčah proizvaja in predeluje kremenove peske ter izdeluje pomožna livarska sredstva za livarne in železarne.

V Termitu so v sredo povedali, da z morebitnimi kazenskimi ovadbami niso seznanjeni, enako so zapisali tudi v današnjem sporočilu za javnost. "Ovadb še nismo prejeli," so sporočili in dodali, da se jim zdi vložitev kazenskih ovadb skrajno nenavadna. Ovadbe naj bi v pretežnem delu sicer temeljile na lanskem poročilu Arsa, zoper katero so se pritožili, agencija pa dokončne odločitve o tem, ali je okoljska škoda tlom sploh nastala ali ne, še ni sprejela. Ustna obravnava glede dejanskega nastanka okoljske škode bo na Arsu potekala v torek. V Termitu so zato prepričani, da je poglavitni namen sporočila medijem glede vloženih kazenskih ovadb poskus pritiska na Arso in na strokovne izvedence, določene v postopku ugotavljanja okoljske škode. Kot so še zapisali v družbi, izsledki strokovnih mnenj ugotavljajo, da Termit ni kršil okoljevarstvene zakonodaje in da okoljska škoda na njegovem rudarskem območju ni nastala, kaj šele, da bi bilo mogoče govoriti o sumu storitve kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja. Ob tem se sprašujejo, kakšno vlogo v tej zgodbi ima Matjaž Marolt, eden izmed glavnih predstavnikov Ljudske iniciative Moravče, ki je zaposlen na visokem položaju znotraj policije. Zato so danes na Generalno policijsko upravo in na ministrstvo za notranje zadeve podali predlog za uvedbo notranjega nadzora nad delom posameznih predstavnikov policije, ki so sodelovali v zadevi Termit.