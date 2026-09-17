Termo Shop odprl stavbo, ki sama proizvaja, shranjuje in pametno upravlja energijo

Po skoraj 35 letih razvoja na področju energetskih rešitev je Termo Shop v Ložnici pri Žalcu odprl novo poslovno in proizvodno stavbo. Na eni lokaciji so po novem združeni poslovanje, proizvodnja, skladiščenje, servis in razvoj podjetja, ki je svojo pot začelo s toplotnimi črpalkami, danes pa se usmerja v povezovanje različnih energetskih tehnologij v celovite sisteme. Približno 4.000 kvadratnih metrov velik objekt je bil že od začetka načrtovan širše od klasične poslovne in proizvodne stavbe. Poleg sodobnega delovnega okolja za zaposlene je bil eden ključnih ciljev čim večji nadzor nad tem, koliko energije objekt proizvede, shrani in porabi ter kako jo je glede na trenutne potrebe in razmere najbolj smiselno uporabiti. Takšen pristop podjetje razume kot korak k večji energetski suverenosti – ne le z vidika samooskrbe, temveč tudi večje predvidljivosti in nadzora nad stroški energije. Pri zasnovi tehnologija ni bila sama sebi namen. Cilj je bil vzpostaviti sistem, ki z aktivnim in pametnim upravljanjem energije ne prispeva le k večji učinkovitosti objekta, temveč tudi k merljivim poslovnim učinkom za podjetje. Stavbna avtomatizacija med drugim uravnava temperaturo, prezračevanje, razsvetljavo in senčila glede na razmere ter uporabo posameznih prostorov, zaposleni pa lahko svoje neposredno delovno okolje tudi individualno prilagajajo. Dobra rešitev ni nujno tista, ki je najbolj zapletena ali tehnološko najbolj moderna. Dobra rešitev je tista, ki je prilagojena dejanskim in prihodnjim potrebam uporabnika, mu olajša življenje in mu dolgoročno pomaga zmanjševati stroške energije, je dejal Jure Šacer, direktor Termo Shopa.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Termo Shop Nino Verdnik

Termo Shop Nino Verdnik

Termo Shop Nino Verdnik

Termo Shop Nino Verdnik

Termo Shop Nino Verdnik

Termo Shop Nino Verdnik

Termo Shop Nino Verdnik













Od posameznih naprav do povezanega energetskega sistema

Posebnost nove stavbe ni posamezna vgrajena tehnologija, temveč način, kako različne rešitve sodelujejo med seboj. Energetsko jedro objekta predstavljata dve geotermalni toplotni črpalki TermoPlus s skupno 240 kW ogrevalne moči, povezani s 13 geosondami pod parkiriščem. Za pripravo sanitarne tople vode skrbi toplotna črpalka ERA na naravno hladivo propan R290, v objekt pa so vključeni še sončna elektrarna, dva baterijska hranilnika s skupno kapaciteto 430 kWh, sedem ločenih ogrevalnih in hladilnih vej ter sistem stavbne avtomatizacije KNX. Pri tako kompleksnem sistemu ni več dovolj, da posamezne naprave zgolj učinkovito opravljajo svojo nalogo. Pomembno postaja predvsem njihovo usklajevanje. Podatke o proizvodnji, porabi in shranjevanju energije povezuje Termo Smart+, NOC+, nadzorno-operativni sistem za spremljanje in aktivno upravljanje energetike objekta, pa na tej osnovi prilagaja delovanje glede na dejansko porabo, proizvodnjo, stanje baterij, cene električne energije in razmere v omrežju ter omogoča sledljivo poročanje o energetskih in ekonomskih učinkih.V praksi to med drugim pomeni, da se presežek energije iz sončne elektrarne lahko shrani za poznejšo uporabo, baterijski hranilniki pa se lahko ob ustreznih pogojih polnijo tudi iz omrežja v času nižjih cen. Z aktivnim upravljanjem je mogoče zmanjševati konice porabe, prilagajati prevzem energije iz omrežja in optimizirati stroške energije ter omrežnine. Pomembno postaja tudi vprašanje, kakšen rezultat takšno upravljanje dejansko prinaša. Podatek o številu proizvedenih ali shranjenih kilovatnih ur namreč sam po sebi še ne pove, ali je bila energija uporabljena v najprimernejšem trenutku in kakšen ekonomski učinek je bil s tem dosežen. Zato spremljanje vključuje tudi primerljivo in transparentno vrednotenje rezultatov ter podatke, ki lahko služijo kot podlaga za nadaljnje odločitve in optimizacijo.

Termo Shop FOTO: Nino Verdnik

Od samooskrbe k energetski suverenosti

Nova stavba je bila zasnovana z ambicijo visoke oziroma 100-odstotne energetske samooskrbe na letni ravni. Ker sta bila sončna elektrarna in baterijska hranilnika v distribucijsko omrežje priključena šele v začetku avgusta 2026, dejanske celoletne energetske bilance še ni mogoče potrditi. Prvo reprezentativno sliko proizvodnje, porabe, hranjenja, prevzema in oddaje energije bo mogoče pripraviti po prvem polnem 12-mesečnem obdobju obratovanja. V Termo Shopu pa samooskrbo vidijo kot začetek širše zgodbe. Naslednji korak opredeljujejo kot energetsko suverenost – večji nadzor nad tem, kako podjetje svojo energijo proizvaja, shranjuje, uporablja in upravlja. V ozadju takšnega razmišljanja so tudi spremembe zadnjih let, od nihanja cen energije in razmer na energetskih trgih do omejitev omrežja in drugih dejavnikov, ki povečujejo negotovost za podjetja. Danes ni več dovolj govoriti samo o samooskrbi. Pomembno je, koliko nadzora imamo nad tem, kako energijo proizvajamo, shranjujemo, uporabljamo in upravljamo. Energetska suverenost podjetjem prinaša več fleksibilnosti in predvsem več predvidljivosti, ta pa je eden ključnih pogojev za dolgoročno načrtovanje in večjo poslovno odpornost, je poudaril Danijel Vuk, direktor Termo Shopa. Upravljanje energije tako ni več le tehnično ali trajnostno vprašanje. Vse bolj postaja tudi del poslovnega upravljanja, saj lahko večji nadzor nad porabo, proizvodnjo in stroški zmanjša izpostavljenost podjetja zunanjim spremembam in olajša dolgoročnejše načrtovanje. Tudi v tem Termo Shop vidi enega ključnih razvojnih premikov energetike, od vprašanja, katero napravo izbrati, k vprašanju, kako različne vire in tehnologije povezati ter jih upravljati kot celoto.

Termo Shop FOTO: Nino Verdnik

Stavba kot razvojni poligon

Nova stavba ima poleg poslovne in proizvodne tudi izrazito razvojno funkcijo. Termo Shop jo uporablja kot okolje, v katerem lahko v realnih razmerah spremlja delovanje rešitev, ki jih sicer ponuja svojim strankam, jih preizkuša ter na podlagi pridobljenih podatkov nadalje razvija. V objektu so vključene številne rešitve lastnega razvoja podjetja, med drugim toplotne črpalke TermoPlus, sanitarna toplotna črpalka ERA in Termo Smart+. V nastajanju je tudi razvojni laboratorij za toplotne črpalke, kjer bo mogoče simulirati zahtevne obratovalne pogoje ter preverjati učinkovitost in zanesljivost naprav tudi pri zelo nizkih zunanjih temperaturah. Pristop izhaja iz načela, ki ga je podjetje upoštevalo že pri načrtovanju objekta: rešitve, ki jih razvija za trg, želi najprej uporabljati, meriti in razumeti v lastnem okolju. Kot v svojem nagovoru poudarja Danijel Vuk, rešitev ne želijo le razvijati in ponujati drugim, ampak jih najprej uporabljati, meriti in na podlagi pridobljenih izkušenj razvijati naprej. Nova stavba tako predstavlja praktični prikaz razvojne poti Termo Shopa. Podjetje se je od proizvajalca posameznih toplotnih črpalk postopoma razvijalo v ponudnika širših energetskih rešitev, ki povezujejo ogrevanje in hlajenje, sončno energijo, baterijske hranilnike in pametno upravljanje. V ospredje tako vse bolj prihaja vprašanje, kako različne tehnologije povezati v sistem, ki se lahko prilagaja dejanskim potrebam uporabnika in energetskim razmeram.

Termo Shop FOTO: Nino Verdnik