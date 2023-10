Dve prijetji v enem večeru – najprej pred shodom v podporo Palestini, 20-letnika sumijo kaznivega dejanja terorizma, in nato še pred ljubljanskim azilnim domom, 35-letnik je osumljen ščuvanja in javnega poveličevanja terorističnih dejanj. Dvig stopnje teroristične ogroženosti Slovenije, dodatno policijsko varovanje potencialnih infrastrukturnih tarč, na družbenih omrežjih prvak največje opozicijske stranke: "Vrag je vzel šalo, oborožite se, legalno". Je to nova realnost, v kateri živimo? Se bomo morali na takšne dogodke navaditi?

Terorizem je nova realnost Evrope, je v oddaji 24UR ZVEČER prikimal notranji minister Boštjan Poklukar. Zato je Slovenija ukrepala in povišala stopnjo ogroženosti države iz nizke na srednjo. "Slovenska policija izvaja vse preventivne ukrepe in v takih primerih tudi ukrepa. Videli ste, da je pred azilnim domom na Viču ukrepala tudi specialna enota policije. Policija ničesar ne prepušča naključju." Strinja se tudi strokovnjak za nacionalno varnost Iztok Prezelj. "Slovenija je bila zaenkrat dokaj varna država in smo lahko samo od daleč gledali, kaj se dogaja po Evropi. Zdaj se nekako zdi, da so varnostni dogodki dobili nek pospešek, ne samo na področju terorizma, tudi v smislu vojne v Ukrajini, nismo še končali z nekaterimi krizami, ekonomska se še vedno vleče. Ta preplet vseh teh dejavnikov in kriz ter naša nezmožnost, da jih rešimo, pričajo o tem, da se valimo proti varnostno slabši situaciji. To je nova realnost in v prihodnje bomo morali biti bolj pazljivi na indikatorje."

icon-expand Poklukar in Prezelj sta v oddaji 24UR ZVEČER spregovorila o varnostni situaciji v Sloveniji. FOTO: POP TV

'Namen terorizma je povzročiti strah' 35-letni Slovenec, ki naj bi pred azilnim domom kričal Alah je velik in grozil, da se bo razstrelil, je že izpuščen na prostost. Je to pametna poteza v tem času, ko je država ob grožnjah Slovencev obremenjena tudi z migrantskim valom? "To je stvar državnega tožilca, ki je vodil postopek. Policija je tukaj naredila vse, v kolikor je tožilec oz. preiskovalni sodnik ocenil, da ni zadosti dokazov za pripor, potem so ga izpustili," je pojasnil Poklukar. Vsaka grožnja s terorizmom je tudi terorizem, opozarja Prezelj. "Namen terorizma je povzročiti strah, namen grožnje s terorizmom prav tako. Imamo dva varnostna dogodka v istem dnevu , kjer so se očitno pristojni v enem primeru odločili, da človeka aretirajo in zadržijo, ker je celotna zadeva bolj resna – lahko bi povzročil množično morijo, medtem ko so se v drugem primeru odločili, da je človek, ko je grozil, v resnici grozil sebi in morda policistom."