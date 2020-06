Teršek in Zobčeva se predstavljata

V posvetovanjih s poslanskimi skupinami se je izkazalo, da največ podpore uživata Zobčeva in Teršek. Zobčevo so javno podprli v SDS, kot sprejemljivo so jo ocenili tudi v NSi. V tej stranki izjav v torek niso dajali. Prav tako se dokončno še niso izrekli v SMC in SAB. Medtem pa so Terška podprli v SD, LMŠ, Levici in SNS, ki imajo skupaj 37 glasov.

Kot so sporočili iz predsednikovega urada, se je predsednik republike Borut Pahor za javne predstavitve kandidatov odločil, ker prispevajo k preglednosti in kakovosti postopkov izvolitve visokih državnih funkcionarjev ter krepijo zaupanje javnosti. Hkrati pa takšne predstavitve omogočajo, da se javnost s kandidatom spozna, še preden o njem dokončno odloči državni zbor ali ga na položaj neposredno imenuje predsednik republike.

Izvoljeni kandidat bo na ustavnem sodišču nasledil Dunjo Jadek Pensa, ki ji 14. julija poteče devetletni mandat. Pahor je zato 14. februarja objavil javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za prosto mesto sodnika na ustavnem sodišču, na katerega je prispelo sedem kandidatur – poleg Terškove in Zobčeve so prispele tudi kandidature Branka Koržeta, Anžeta Erbežnika, Roka Svetliča, Marka Starmana in Janeza Pogorelca.

Zakon o ustavnem sodišču določa, da predsednik republike lahko izbere kandidata med prijavljeni kandidati, lahko pa DZ predlaga tudi druge kandidate. Glasovanje o kandidatu je v DZ tajno, za izvolitev pa je potrebnih 46 glasov.