Teršku se obeta mesto ustavnega sodnika

14. julija Dunji Jadek Pensa poteče mandat ustavne sodnice, zato bodo poslanci na današnji seji volili novega sodnika ustavnega sodišča. Edini kandidat za omenjeno mesto je Andraž Teršek , ki ga je, poleg vrhovne sodnice Barbare Zobec , predlagal na omenjeno funkcijo predsednik države Borut Pahor . Zobčeva je od kandidature odstopila 9. junija, v izjavi pa je med drugim zapisala, da je politika ne mara, in ker politika voli ustavne sodnike, sama nikoli ne bo postala sodnica ustavnega sodišča.

Teršek je tako postal edini kandidat za ustavnega sodnika, za izvolitev pa mora na tajnem glasovanju zanj glasovati najmanj 46 poslancev. Stranke so sicer že nakazale, da se mu obeta potrebnih 46 glasov, saj so mu podporo napovedali v SD, LMŠ, Levici, SNS, SMC, del poslancev DeSUS in pogojno tudi v SAB.