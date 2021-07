Teš 6 po treh mesecih ponovno v omrežju, zamenjali tudi 800 cevi

Remontna dela je ob upoštevanju preventivnih ukrepov, povezanih s preprečevanjem širitve covida-19, opravljalo 182 vzdrževalcev, obratovalcev in tehnikov Teša ter 344 zunanjih sodelavcev.

Končani drugi remont šestega bloka je bil t. i. veliki remont ali remont obsega C. V njegovem okviru so bila izvedena generalna popravila po programih proizvajalcev opreme ter odpravljene še zadnje reklamacijske točke po pogodbi za dobavo in montažo šestega bloka.

Zamenjali so predgrelnik napajalne vode in 800 cevi pregrevalnika, dve tretjini paketov grelnika zraka, nadgradili pa so tudi sistem preskrbe s paro za potrebe čiščenja kotlovskih površin.

"Večina del, povezanih z remontom, je bila končanih pravočasno, nekatera celo predčasno. Povečan obseg del je bil le na posameznih sklopih turbine, ki so bili odpeljani v tovarno v Berlinu. Ta povečan obseg del je povzročil zamik ponovne sinhronizacije šestega bloka," je povedal tehnični direktor Teša Branko Debeljak.

Kot je dodal, je bila ob zaključku remonta izvedena zakuritev do faze pregrevanja srednjega tlaka na kotlu. Po prvi zakuritvi je sledila faza izvedbe finih korekcij v nastavitvah sistema vodenja in korekcij na določeni opremi. Opravili so se še vroči zagonski preizkusi in merjenja na opremi, je pojasnil.

Remontna dela je ob upoštevanju preventivnih ukrepov, povezanih s preprečevanjem širitve covida-19, opravljalo 182 vzdrževalcev, obratovalcev in tehnikov Teša ter 344 zunanjih sodelavcev. Strošek remonta se je v večji meri pokril iz naslova nedavno sklenjene poravnave z ameriškim konglomeratom General Electric, začeli pa so tudi s strojno in programsko inštalacijo digitalizacijskih paketov, ki iz te poravnave izhaja.

Teš je sicer letos proizvedel 1563 gigavatnih ur električne in 196 gigavatnih ur toplotne energije.