Teš 6: Pred vrati četrt milijarde evrov vredna poravnava

S Tešem 6 se je ukvarjala tudi parlamentarna preiskovalna komisija, ki je v svojem poročilu spomladi 2018 napisala, da so vse vlade od 2004 do 2012 ravnale neodgovorno, največjo politično odgovornost pa da nosi nekdanja vlada Boruta Pahorja z ministroma za finance in gospodarstvo Francem Križaničem in Matejem Lahovnikom .

Levica: Odškodnina ne bo poplačala niti finančne niti okoljske škode

Kot so sporočili iz Levice, so novi lastniki Alstoma s poravnavo potrdili to, "kar sicer vemo že zelo dolgo".

"Celotna gradnja je bila od začetka do konca prestreljena z nepravilnostmi in korupcijo, ki so jo s pozicij moči od začetka do konca omogočale stranke SD, SDS, NSi in DeSUS oziroma politiki, ki s škodljivimi politikami še danes krojijo našo realnost," so zapisali v izjavi za javnost."Odškodnina nikakor ne bo poplačala niti finančne niti okoljske škode “zlatega dimnika” Teš 6," so dodali.

SD: To je izjemno pomemben prvi korak

V projekt je bila prek svojih članov močno vpletena stranka SD, kakšne bodo posledice za njih, je za zdaj še težko oceniti. Po vsej verjetnosti bo to odvisno predvsem od vsebine poravnave oziroma tožbe. Če je bila ta vezana na korupcijo, bo lahko cena za SD izjemno visoka, če pa je bila vezana na (pre)visoke cene, bodo politične posledice manjše, poroča Delo.

V SD so medtem na Twitterju zapisali, da je na "odgovornost za neukrepanje v času Pahorjeve vlade opozorila že preiskovalna komisija, v kateri je SD tvorno sodelovala in poročilo tudi podprla". Glede projekta pa, da so vedno zagovarjali stališče, naj se razišče vsa koruptivna dejanja in naj primer dobi končni epilog. "S pričakovanim priznanjem krivde se bo Alstom poravnal za 260 milijonov evrov. To je izjemno pomemben prvi korak, ki mu mora slediti še odgovornost vseh vpletenih," so dodali.

Priprave na odškodninsko tožbo je sicer začel član SDS Blaž Košorok, nekdanji direktor HSE, zdaj državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu. V uredništvu smo ga prosili za komentar, vendar odgovora za zdaj še nismo prejeli.