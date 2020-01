Teš 6 spet ne obratuje

Med prazniki Termoelektrarna Šoštanj (Teš 6) prav tako ni obratoval, saj so potekala vzdrževalna dela.

Šesti blok Teša je bil nazadnje zaustavljen avgusta lani, ko so se pojavile težave pri praznjenju pepela. Takrat so v Tešu napovedali, da predvidoma ne bo obratoval dva tedna, vendar pa v tem obdobju niso uspeli končati vseh del, zato je šesti blok ostal ugasnjen do sredine lanskega septembra.