TEŠ bo zaustavil aktivnosti za vzpostavitev sosežiga odpadkov

"Ne želimo si pripenjati medalje za rezultat glasovanja na občinski seji, vendar moramo poudariti, da bi brez celoletnih naporov Šaleškega EKO gibanja, ozaveščanja glede trajnih škodljivih posledic na zdravje prebivalcev in okolje ter opozarjanja na netransparentnost in pomanjkljivosti v upravnih postopkih tako na strani TEŠ kot Občine Šoštanj izjemno škodljiv projekt za dolino težko preprečili. Naš trud je poplačan. Tega smo veseli, saj zavrnitev sosežiga odpadkov prinaša možnost za razmislek o razvojnih možnostih Občine Šoštanj in Šaleške doline, ki bodo umeščene v zdravo in spodbudno naravnano okolje,"so po sinočnji seji Občine Šoštanj sporočili iz Šaleškega EKO gibanja.

Šoštanjski občinski svetniki so na včerajšnji seji namreč obravnavali poročilo o sosežigu nenevarnih odpadkov v Termoelektrarni Šoštanj (Teš) in njegovo recenzijo ter po večurni razpravi sprejeli sklep, s katerim so izrazili nasprotovanje sosežigu. Kot največjo težavo vidijo izpuste, ki bi se pojavili pri sosežigu.