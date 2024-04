Smo res na pragu zaprtja termoelektrarne v Šoštanju?

Nasedli energetski projekt, ki nas je stal kar milijardo in pol, se bo v prihodnje težko izognil izgubam. To ob vse strožji termoelektrarnam nenaklonjeni evropski politiki priznavajo tudi v Holdingu slovenskih elektrarn. Emisijski kuponi so se v zadnjih letih nekajkrat podražili, pocenitev pa zelo verjetno ni na vidiku. Slovenija se je sicer zavezala, da se bo termoelektrarni odpovedala najkasneje do leta 2033, a to bi se neuradno lahko zgodilo že prej, v prihodnjih dveh ali treh letih. In kako bi nadomestili izpad? TEŠ namreč še vedno prispeva kar četrtino vse v Sloveniji proizvedene elektrike.