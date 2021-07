Teš in Premogovnik Velenje na robu bankrota?

Kot piše časnik Delo, družbama Termoelektrarni Šoštanj in Premogovniku Velenje, ki skupaj zaposlujeta 1500 ljudi, že letos grozi insolventnost. Po neuradnih informacijah, naj bi se o tem pogovarjali tudi nadzorniki Holdinga Slovenske elektrarne (HSE), s težavami pa so seznanjeni tudi v vrhu vlade in Slovenskem državnem holdingu (SDH). Časnik navaja, da rešitve še niso znane, ovira pri iskanju pomoči pri državi pa bi lahko bila tudi evropska pravila o nedovoljenih državnih pomočeh.

V HSE in SDH izpostavljajo visoke cene emisijskih kuponov, saj so te poskočile za 88 odstotkov v zadnjem letu. Trenutno znašajo dobrih 54 evrov na tono CO2. V HSE so za Delo povedali, da zaradi visoke cene emisijskih kuponov, na katere sicer nimajo vpliva, pospešeno spremljajo tržne razmere in pripravljajo ter analizirajo možne ukrepe. Tudi v SDH so s težavami Teša seznanjeni, prav tako s tem, da v družbi pripravljajo načrt sistemskih ukrepov.