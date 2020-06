Teš nadaljuje z aktivnostmi za sosežig, morda zgolj v bloku 6

O sosežigu odpadkov se je vodstvo Teša in Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) pogovarjalo na sestanku s predstavniki občin Šoštanj, Velenje in Šmartno ob Paki, so danes sporočili iz Teša. Na srečanju so predstavnike občin seznanili z razvojem projekta vpeljave sosežiga sekundarnega goriva SRF ter z izvlečki dosedanjih rezultatov ocene vplivov na okolje. Poročilo o vplivih na okolje bo predvidoma zaključeno v naslednjih nekaj tednih in uradno vloženo v postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja.

Predstavniki Teša in HSE so na sestanku predstavili možne količine in zahtevano kakovost oz. tehnične specifikacije sekundarnega goriva SRF, na osnovi zakonodaje EU in Slovenije izračunane mejne vrednosti emisij po predvidenem mešalnem razmerju, dosedanje rezultate modeliranja vplivov na okolico in primerjavo z obstoječimi mejnimi vrednostmi, ki veljajo za uporabo samo lignita kot primarnega goriva.

Predstavniki občine Šoštanj so na srečanju izrazili pomislek glede izvajanja sosežiga v bloku 5. Po njihovem mnenju je namreč blok 6 primernejši za tovrstno dejavnost, saj ima nameščene sodobnejše filtre in čistilne sisteme.

Že v preteklosti so pomisleke glede izvajanja sosežiga v bloku 5 izrazili tudi predstavniki okoljskega ministrstva. Kot so izpostavili, bi bilo sosežig primerneje izvajati zgolj v bloku 6. Slednji je namreč sodoben objekt z najboljšo razpoložljivo tehnologijo.

V Tešu in HSE so se zavezali, da bodo po dogovoru z lokalno skupnostjo in ministrstvom za okolje in prostor preverili tehnične in druge izvedbene možnosti sosežiga samo v bloku 6 in po možnosti pristopili k pripravi le takšne projektne dokumentacije in poročila o vplivih na okolje.

O sosežigu odpadkov so v Tešu začeli razmišljati zaradi rasti cen premoga in kot je vodstvo napovedalo junija lani, naj bi stekel do konca leta 2020. Agencija RS za okolje je konec letošnjega marca termoelektrarni naložila izvedbo presoje vplivov na okolje, spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in pridobitev okoljevarstvenega soglasja. Šaleško eko gibanje medtem zahteva, da se vsi postopki glede sosežiga odpadkov v Tešu ustavijo.