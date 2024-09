TEŠ pred stečajem: bo Šaleška dolina ostala brez ogrevanja?

Če ne bi ukrepali, bi čez noč na cesti ostalo približno 2500 delavcev, državi pa bi ostalo tudi 286 milijonov evrov nepoplačanega dolga do Evropske investicijske banke. Z interventnim zakonom bi tudi pridobili čas do sprejema dveh zakonov, ki bosta določila prihodnost šaleške regije, in sicer zakona o prestrukturiranju regije in zakona o postopnem zapiranju velenjskega rudnika.

Kumer se je danes sestal z županoma Šoštanja in Velenja ter drugimi deležniki, kot so vodstvo HSE, predstavniki SDH in sindikatov. Pričakuje, da bodo v sodelovanju z njimi rešitve dodelali v nekaj tednih, javnost pa bodo o napredku obveščali sproti.

Začasna rešitev, ki so jo pripravili na ministrstvu, tako predvideva omejitev delovanja Teša in Premogovnika Velenje, ki bi temeljila zgolj na ogrevanju. S tem bi vzpostavili gospodarsko javno službo za oskrbo s toploto, ki mora biti neposredno povezana s termodivizijo HSE. Pri reševanju težave je treba namreč upoštevati tudi pravila EU glede dodeljevanja državne pomoči. Teš in Premogovnik Velenje bi po tem scenariju upravljal neposredno Slovenski državni holding (SDH).

Termodivizija Holdinga Slovenske elektrarne (HSE), v katero sodita Teš in Premogovnik Velenje, bo po neuradnih informacijah prihodnje leto predvidoma poslovala z izgubo v višini med 150 in 200 milijonov evrov. Skupaj naj bi imela 125 milijonov evrov negativnega EBITDA in 195 milijonov evrov negativnega denarnega toka.

Nevladniki ob težavah Teša svarijo pred enakim scenarijem z Jekom 2

Vzporednice z netransparentno in nedemokratično držo politike pri projektih šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj (Teš 6) drugega bloka Jedrske elektrarne Krško in (Jek 2) so več kot očitne, meni Sara Kosirnik iz organizacije Greenpeace Slovenija. "Odgovornost odločitve o gradnji strateškega infrastrukturnega projekta, težkega več deset milijard, se brez demokratičnega dialoga na izsiljenem prihajajočem referendumu prelaga na državljane," je dodala.

Kot je izpostavila, gre pri projektu Jek 2 za desetkrat večjo investicijo "in posledično tudi za desetkrat večje morebitne posledice za javne finance in nenazadnje za državljane in državljanke". "Ne bomo dovolili, da nas politika zopet pelje žejne čez vodo," so Kosirnikovo povzeli v sporočilu za javnost.

Na Greenpeace Slovenija menijo, da državno poroštvo v primeru Jeka 2 ne sme biti na mizi kot ena izmed možnosti, temveč naj se projekt financira izključno z zasebnim kapitalom.

"Sprevrženo je, da bi se država v projekt Jek 2 vpletla z državnim poroštvom, ki bi Sloveniji okrog vratu zavezal mlinski kamen in potencialno zaustavil vse ostale investicije v rešitve in projekte, ki so edina prava rešitev ne le za podnebno krizo, temveč tudi za resnično blaginjo ljudi - v ukrepe energetske učinkovitosti, pospešeno vlaganje v obnovljive vire energije in v preobrazbo mobilnostnega sistema," je še dodala Kosirnik.

Od vlade zahtevajo, da denar za krpanje finančne luknje Teša (in premogovnika Velenje) v nobenem primeru ne gre v škodo načrtovanim in prihodnjim investicijam prepotrebnih za zeleni prehod, temveč se denar za poplačilo dvemiljardne luknje zagotovi iz dobičkov energetskih podjetij.

Prav tako vlado pozivajo, naj celovito in konkretno pojasni, kako bo zaščitila državljane pred enakim scenarijem v primeru projekta Jeka 2. Od vlade zahtevajo, da se opredeli do instituta državnega poroštva v primeru Jeka 2 in naj predloži jasen odgovor o morebitni udeležbi v investiciji ter tveganjih, ki jih to prinaša za državni proračun in prebivalce Slovenije.