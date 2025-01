Tešanović obtoženih ni obremenil: trdi, da se večine stvari ne spomni

Tožilstvo domnevnemu vodji slovenske celice Kavaškega klana Klemnu Kadivcu , njegovemu bratu Blažu, Drejcu Kovaču, Bojanu Stanojeviću in Vladanu Kljajeviću očita umor Danijela Božića in poskus umora Žarka Tešanovića . Med obtoženimi je tudi solastnik podjetja Navis Mobil oziroma Renty Semir Hajdarpašić , ki mu obtožnica očita, da je hudodelski združbi pri tem pomagal. Božića in Tešanovića naj bi hudodelska združba poskušala ugrabiti v Ankaranu 15. novembra 2019, potem ko je iz skladišča na Gorenjskem izginilo za poldrugi milijon evrov kokaina. Tešanović se je rešil, Božićevo truplo pa je policija dva tedna kasneje našla zakopano v gozdu na Okroglem na Gorenjskem.

Tešanović, ki je slep, je povedal, da sta bila z Božićem dobra prijatelja, tako rekoč od otroštva. Bila sta soseda v Ljubljani, hiši družin sta bili oddaljeni sto metrov. Potrdil je, da pozna Klemna Kadivca, poznal je tudi Igorja Mančića, ki je bil sicer kasneje, januarja 2023, umorjen sredi Ljubljane. Glede odnosa s Kadivcem je povedal, da sta se občasno družila, nikoli pa nista poslovala. Drugih obtoženih ne pozna, je danes izpovedal sodišču.

Glede dogodkov 15. novembra 2019, ko je izginil Božić, je povedal, da so se omenjenega dne on sam, Klemen Kadivec in Božić odpeljali proti Trstu, kamor naj bi šli po nakupih. Vozil je Božić, ki je med vožnjo posumil, da jim sledijo. Ker so mislili, da jih zasleduje policija, so zavili na izvoz Ankaran in se ustavili pri lekarni.

Kadivec in Božić sta zatem odšla pogledat, kdo jih zasleduje, sam pa je ostal pri avtu in pokadil cigareto. Čez nekaj minut so Tešanovića napadli. "Prišla sta dva, padalo je po meni, ne vem, s čim. Začeli smo se ruvati, branil sem se, potem pa je prišla policija," je opisoval sodišču. Še isti dan je odšel do družine Božićevih in povedal, da je Božić izginil. Iskali so ga dva tedna, a se Božić ni vrnil domov.