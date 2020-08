Tesla uradno vstopila na slovenski trg

Čeprav na slovenskih cestah lahko opazimo že kar nekaj Teslinih avtomobilov, pa jih je bilo do zdaj v Slovenijo mogoče dobiti iz drugih trgov. Zdaj so na slovenska tla vstopili tudi uradno, saj je proizvajalec na Leskoškovi cesti v Ljubljani odprl prvi salon, kjer si zainteresirane stranke lahko ogledajo vozila. In prav to je glavni namen - bodoči kupci bodo imeli priložnost, da sedejo v avtomobil in ga preizkusijo.