Teslina rast se ne ustavlja!

Vsi kazalniki ponudbe v industriji električnih avtomobilov so pmembni, delnice pa po njihovi objavi rastejo in padajo. Teslina dobava se je v drugem četrtelju letos povečala za 121 odstotkov, medtem ko je dobava v tretjem četrtletju narasla za 73% v primerjavi z istim obdobjem lani. Tesla napoveduje, da se bo dobava prihodnje leto narasla za dodatnih 50 %. Za razliko od svojih konkurentov, ki poskušajo osvojiti en trg hkrati, ima Tesla proizvodne zmogljivosti v številnih državah in se nenehno širi.

Podjetje naj bi decembra letos odprlo svojo dolgo pričakovano ogromno tovarno Gigafactory v Berlinu, kar bo še naprej zagotavljalo nadaljnjo prisotnost podjetja na evropskih trgih.

Naslednji cilj je ogromni indijski trg. Po drugi strani pa je bilo letos kar nekaj dejavnikov, ki so upočasnili rast Teslinih delnic. Ilon Musk je začel prodajati delnice Tesle, potem ko je svoje sledilce na Twitterju vprašal, ali naj to stori. Musk je dejal, da bo prodal 10 % svojih delnic, tako da mu bo ostalo 5 milijonov delnic.

Kljub temu se večina vlagateljev strinja, da podjetje prodaja pravi izdelek ob pravem času.

Viri: Reuters, CNBC

