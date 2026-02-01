Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Tesna strankarska razmerja ter pat pozicija med levim in desnim blokom

Ljubljana, 01. 02. 2026 19.22 pred 17 minutami 4 min branja 320

Avtor:
Anže Božič Špela Bezjak Zrim
Strankarska razmerja

Kakšno je razpoloženje slovenskih volivcev dober mesec in pol pred parlamentarnimi volitvami? Katere stranke bi se uvrstile v državni zbor, če bi bile volitve danes? In kakšne so možnosti za oblikovanje prihodnje desne ali leve koalicije? Objavljamo najnovejše merjenje političnega utripa v državi, ki so ga za našo medijsko hišo izmerili v Inštitutu Mediana.

Več videovsebin
  • Iz 24UR: Podpora Golobovi vladi pred koncem mandata zrasla
    02:12
    Iz 24UR: Podpora Golobovi vladi pred koncem mandata zrasla
  • Iz 24UR: Pojasnilo direktorice Mediane
    01:35
    Iz 24UR: Pojasnilo direktorice Mediane
  • Iz 24UR: Tesna strankarska razmerja
    02:29
    Iz 24UR: Tesna strankarska razmerja

Podatki kažejo, da bi se v državni zbor lahko prebilo osem strank, strankarska razmerja pa bi bila precej spremenjena.

Takšna bi bila razdelitev sedežev, če bi bile volitve danes in če upoštevamo le opredeljene volivce. Največ mandatov bi dobila Janševa SDS, ki bi število poslancev povečala na 29. Golobova Svoboda bi jih imela devet manj, torej 20, in bi skoraj razpolovila trenutno število poslancev.

Socialni demokrati bi dobili osem sedežev, prav toliko kot tudi zavezništvo Levice in Vesne. Po sedem poslancev bi dobili Demokrati Anžeta Logarja in skupna lista Nove Slovenije, SLS in Fokusa. V državni zbor pa bi se lahko prebili tudi dve trenutno neparlamentarni stranki Pirati in Resnica.

Kaj pa, če smo še bolj natančni in upoštevamo le opredeljene volivce, ki pravijo, da se bodo zagotovo oziroma verjetno udeležili volitev? V tem primeru se število parlamentarnih strank zmanjša na sedem, razmerja pa se znova spremenijo. SDS bi pridobila še en mandat in bi jih imela 30. Svoboda bi skočila na 24 poslancev, SD bi ostala pri osmih, prav toliko, kot bi jih dobila tudi NSi. Po sedem poslancev bi dobili tudi Demokrati ter Levica.

Na parlamentarnem robu pa sprememba: štiri poslance bi dobil Prebiličev Prerod. Takšna so torej razmerja, če upoštevamo najbolj zanesljive in opredeljene volivce.

Na volitve bomo šli 22. marca
Na volitve bomo šli 22. marca
FOTO: AP

Kaj pa to pomeni za oblikovanje prihodnje koalicije? Očitno tesna strankarska razmerja in pat pozicija med levim in desnim blokom. V uredništvu smo simulirali dve nazorsko sorodni koaliciji.

Seštevek treh desnih strankarskih list (SDS, NSi, Demokrati) je večji kot skupni rezultat štirih levosredinskih opcij (Svoboda, SD, Levica, Prerod). Toda razmerje 45 proti 43 pomeni, da nobeden od blokov trenutno ne bi imel zagotovljene večine 46 glasov. Pri tem izračunu smo torej upoštevali opredeljene in verjetne volivce, dveh manjšinjskih poslancev pa nismo šteli v nobenega od političnih blokov.

Število mandatov bodo 22. marca podeljevali volivci, izide raziskave pojasnjuje šefinja inštituta Mediana Janja Božič Marolt. "Zato je sila nehvaležno napovedovati sestavo parlamenta sedem tednov vnaprej oziroma je kar nemogoče. Lahko pa seveda simuliramo in pripravimo različne scenarije, ki temeljijo na podatkih dobrih 50 dni pred volitvami," razloži.

Pripravili so dva scenarija možne porazdelitve sedežev - med opredeljenimi volivci in tistimi, ki se bodo volitev tudi skoraj zagotovo udeležili. "Pri tem je najbolj pomembno razumevanje, da je dejstvo, da je vzorec anketiranih reprezentativen, vendar z reduciranjem na obe podskupini tako zmanjšan, da bi lahko odgovori ene osebe spremenili tako število strank, kot tudi sedeže," pravi sogovornica.

Ugotovitve pa tokrat naslednje: "Kar velja posebej poudariti, je, da so doslej pretežno odločeni podporniki parlamentarnih strank, v največji meri podporniki SDS. Medtem ko se zlasti podporniki Preroda, stranke Vladimirja Prebiliča in pa podporniki Demokratov Anžeta Logarja na osnovi rezultatov te iste raziskave odločajo šele nekaj dni pred volitvami," pove Božič Maroltova.

Kot poudarja, pa se rezultati javnomnenjskih raziskav ne spreminjajo sami po sebi, spreminjajo se le mnenja občinstev, ki jih raziskujejo.

Kakšna pa je podpora vladi, strankam in politikom?

To je bila torej projekcija za volitve. Kakšna pa je podpora sedanji vladi, strankam in posameznim politikom? Podpora Golobovi vladi je v izdihljajih mandata nekoliko zrasla. Delo ministrske ekipe podpira skoraj 37 odstotkov vprašanih, kar je največ v zadnjih dveh letih. Še vedno pa aktualni oblasti nasprotuje več kot polovica volivcev. Vsak deseti je neopredeljen.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Med strankami je Janševa SDS močno povečala prednost pred Golobovo Svobodo. Razlika med njima se je, v primerjavi z mesecem prej, podvojila. Če bi bile volitve danes, bi SDS volilo skoraj 22 odstotkov anketiranih, največjo vladno stranko pa slabih 15 odstotkov. Tretji ostajajo socialni demokrati, pred koalicijo Levice in Vesne ter Demokrati Anžeta Logarja, oboji imajo enako podporo javnosti.

Malo za njimi je koalicija Nove Slovenije, SLS-a in Fokusa, sledijo Pirati, Resnica, Prerod Vladimirja Prebiliča in Slovenska nacionalna stranka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Delež neopredeljenih je padel, a ostaja relativno visok. Dobrih 15 odstotkov anketiranih ne ve, katero stranko bi volili, pet odstotkov ne bi volilo nobene, ostali pa niso želeli odgovoriti.

Na lestvici politikov je še vedno prva predsednica republike Nataša Pirc Musar. Drugo najboljšo povprečno oceno so volivci tokrat podelili predsednici državnega zbora Urški Klakočar Zupančič, ki je prehitela predsednika SD Matjaža Hana.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na petem mestu je najbolje javno ocenjeni politik z desnice, predsednik Demokratov Anže Logar, pred finančnim ministrom Klemnom Boštjančičem. Sokoordinatorica Levice Asta Vrečko je deveta, premier Robert Golob točno na polovici lestvice, mesto pred predsednikom Nove Slovenije Jernejem Vrtovcem. Predsednik Preroda Vladimir Prebilič je trinajsti, voditelj SDS Janez Janša pa šestnajsti. Pri repu lestvice sta ustanovitelj stranke Mi, socialisti Miha Kordiš in prvi obraz Resnice Zoran Stevanović.

Mediana anketa raziskava volitve 2026

Šest javnih objektov 'na sonce', do 100.000 evrov prihranka

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI320

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Buci in Bobo
01. 02. 2026 21.59
Tisti udbovec, kučanov frend, oba komunjare, ko je imel biznis za nabavo medicinskega materiala. To so mu njegovi zrihtali. Medtem je umrl, kučan pa še vedno lapa o enotnosti slovenskega naroda. Ovce.
Odgovori
0 0
Presrani
01. 02. 2026 21.58
Ankete niso še zazmale iskrenega nasmeha Aste Vrečko.
Odgovori
+1
1 0
Smuuki
01. 02. 2026 21.57
A veš kaj reče levak ko ga ujameš na laži? Če mi tega ne verjameš se bom pa kaj drugega zlagal. 😀😀😀😀😀
Odgovori
+1
2 1
fljfo
01. 02. 2026 21.56
Kje je pa Kordiš?
Odgovori
+2
3 1
ZIPPO
01. 02. 2026 21.55
Zdravniki bodo volili SDS.Zakaj? Zato ker jih je med corono zasul s stotisočimi euri coronskih dodatkov.Tako jih je kupil dobesedno.Zdravnike stanje v državi ne zanima.Njim ni hudega.Sramota.
Odgovori
+0
2 2
BBcc
01. 02. 2026 21.58
Točno tako. Zdravnikom se gre za denar sploh tem v fidezu.
Odgovori
+0
1 1
DAEMONIUM
01. 02. 2026 21.55
če je ta medij nagnjen skrajno levi, ok je itak za njemu zasebni kapital ki lahko.z denarjem počne kar hoče. Ampak anketarji, ki delujejo kot politični aktivisti in neprestano lažno in sprevrzeno naklepno prikazujejo nekaksne rezultate, ki nimajo prav nobene veze z realnostjo, kar se vidi skozi vse bivše t.i. ankete, to pa je že na meji dovoljenega, legalnega oz gre za razširjanje dezinformacij in laži v javnosti, kar ne pomeni le obliko specialnega delovanja sovražnih obveščevalnih služb ampak je navadno kriminalno zavajanje javnosti!!!
Odgovori
+0
2 2
Tho mp son
01. 02. 2026 21.54
Karkoli klikneš , poslušaš , bereš , vse so to nešteti dokazi , da leta 91 pri nas niti slućajno ni prišlo do menjave političnega sistema . Kvečjemu se komunistična revolucija samo še poglablja !
Odgovori
+1
2 1
televizija2000
01. 02. 2026 21.54
Smrt Jansizmu
Odgovori
-3
1 4
Presrani
01. 02. 2026 21.59
Svoboda Salome
Odgovori
0 0
2mt8
01. 02. 2026 21.54
Levičarji imajo v davčnih oazah skritega toliko denarja, da bi lahko kupili 3 Slovenije.
Odgovori
+1
2 1
BBcc
01. 02. 2026 21.59
Janša čist sam, eno. Potem pa na dražbi prosi denar. To je človek, ki mu ni para.🤦‍♂️😂😂😂
Odgovori
0 0
Perivnik
01. 02. 2026 21.49
Me resnično zanima kdo in kakšni so ti ljudje, ki so z delom Golobove vlade zadovoljni? Recimo funkcionarji v javni upravi, vsi tisti v javni upravi, ki so dobili lepa delovna mesta, dobro plačana in malo dela ter nič odgovornosti? Ali je res teh 37 %?
Odgovori
+3
4 1
Bolfenk2
01. 02. 2026 21.51
Pa vsi lenuhi na socialni, pa nevladniki... Ampak seveda jih ni 37%. Ponarejeni rezultati pač.
Odgovori
+2
3 1
BBcc
01. 02. 2026 21.51
Ta anketa je lažna kajne Janšistka?🤦‍♂️😂😂😂
Odgovori
-1
2 3
fljfo
01. 02. 2026 21.51
Ste kar pozabili na vse njegove dosežke? Kaj pa rešitev prostorske stiske sodstva, najmodernejši računalnikibza reveže, max 30 dni do specialista, vrhunska pomoč poplavljencem, rakete za Ukrajino itd...?
Odgovori
+1
2 1
AlNiCo
01. 02. 2026 21.49
Ne verjamem, da je c SLO še kdo tako nor, da bi volil SDS
Odgovori
+1
7 6
Perivnik
01. 02. 2026 21.52
Ne verjamem, da je c SLO še kdo tako nor, da bi volil Svobodo?
Odgovori
+3
4 1
BBcc
01. 02. 2026 21.52
Res je. Čeprav neumnih ne zmanjka pravijo. Sds se na to zanaša.
Odgovori
-2
1 3
Kimberley Echo
01. 02. 2026 21.47
Do anket, ki se tičejo politike sem skeptičen. Tudi sam izpolnjujem njihove ankete, ko se nabere nekaj denarja, pa je to simboličen denar za katero od dobrodelnih organizacij. Hočem reči nekaj drugega. Po mojem mnenju, tisti, ki živi v tujini ne-bi smel sploh voliti, saj ne živi doma in torej kdorkoli je izvoljen ne vpliva na življenje nekoga v tujini. Če jaz poznam par politikov, ne morem dati verodostojnega rezultata in takšnih je po moje kar precej. Tako, da te ankete so tak tak. Zelo redko zadenejo rezultat na dan volitev. Tukaj poznam le enega, ki je apolitičen, vsi ostali so "verni" in hodijo v cerkev in se vnaprej ve kako bodo volili. In kaj imaš potem od tega, če ne živiš doma.
Odgovori
+2
2 0
Uporabnik1908566
01. 02. 2026 21.45
....dokler grejo samo čez našo državo, je še dobro, velik problem bo ko bodo začeli ostajati pri nas...pred dnevi sem poslovno obiskal Dunaj, kar na jok mi je šlo....totalno neprepoznaven, kot da bi prišel na Bližnji vzhod ali v Afriko, samo upam da se to nam ne zgodi. če ne smo pečeni za zmeraj.
Odgovori
+5
5 0
jank
01. 02. 2026 21.45
Pa kdo si želi Tramplandijo št. 2????
Odgovori
-2
5 7
Bolfenk2
01. 02. 2026 21.47
Vsi normalni
Odgovori
+0
4 4
Amuzar Salg
01. 02. 2026 21.54
Tisti, ki mu ljudje tvojega kova praznijo žepe.
Odgovori
+2
2 0
Iqos
01. 02. 2026 21.41
Da mi je vedet kje to anketirajo,da ima na vseh predvolilnih anketah sekta tako prednost. Zgleda so še vedno na stacionarcih. Volitve pa pokažejo čist nekaj drugega. To bi mogli prepovedat,ker se ustvarja umetno mnenje.
Odgovori
+2
8 6
fljfo
01. 02. 2026 21.47
Prirejeno...Kako je lahko tako padla podpora Golobu!?!
Odgovori
-1
1 2
Bolfenk2
01. 02. 2026 21.48
Samo Goloba so poklicali. Kaj misliš, da so res klicali volilce?
Odgovori
+0
2 2
fljfo
01. 02. 2026 21.49
Robi je zrihtal max 30 dni do specialista, rešil prostorsko stisko sodstva, revežem poklonil najmodernejše računalnike, razbremenil davke itd...itd...
Odgovori
+3
3 0
Srebrnl breg
01. 02. 2026 21.41
Še zdaj ne razumem,da sem bil tako plitekin da sem volil Robija.
Odgovori
-1
5 6
Prašak
01. 02. 2026 21.44
Tudi sam sem čudil.
Odgovori
+2
3 1
BBcc
01. 02. 2026 21.45
Ponarejata nike. Vidva volita sds.
Odgovori
-2
2 4
BBcc
01. 02. 2026 21.46
Z lažjo na oblast. Nic ne bo pobča.
Odgovori
-2
2 4
Pamir
01. 02. 2026 21.40
Desničar pomeni da si se včlanil v partijo, študiraln na FSPN, pišeš pravljice ki jih bere samo tvoja čreda, nimaš delovne minute v podjetju, parazitiraš že 35 let na davkoplačevalskem denarju.Si dosmrtni šerif svoje partije, protikandidata ni.Janšiti do kdaj boste ovce?
Odgovori
-1
8 9
mijavci
01. 02. 2026 21.38
GS namerjeno preveč, Levica absolutno preveč oni ne bodo v parlamentu, NSI premalo bo dobila več, Logar tam tam, Resnica bo tudi v parlamentu, tako da kar sprijaznite se, Golobovanja je konec.
Odgovori
+0
5 5
Bolfenk2
01. 02. 2026 21.41
Saj to ni rezultat ankete ampak je Mediani Golob napisal procente za vsako stranko, tako kot si on želi, pa da se vsaj na prvi pogled ne vidi, da gre za ponarejene rezultate.
Odgovori
+3
7 4
Bolfenk2
01. 02. 2026 21.35
Ker Stevanovič iz Resnice ni hotel z Golobom na kosilo mu za kazen Mediana ne nameri več niti 4%. Če seveda verjamete anketam.
Odgovori
-1
4 5
2mt8
01. 02. 2026 21.40
Levi blok in Stevanović je eno in isto. Tako kot je levi blok in Janković eno in isto.
Odgovori
-4
2 6
Bolfenk2
01. 02. 2026 21.42
Stavanovič je za nižje davke, proti ilegalnim migrantom, proti podpiranju vojne v Ukraini, proti socialkam za nedržavljane... Stevo nima v programu nič skupnega z levičarji.
Odgovori
-2
2 4
2mt8
01. 02. 2026 21.45
Stevo potrebuje slovenske levičarje ravno tako kot so srbi v jugi potrebovali partijo.
Odgovori
+0
2 2
fljfo
01. 02. 2026 21.45
Stevo je izgubil zaradi prijateljevanja s kriminalci, blodnjami na soočenjih in zaradi tega, ker je obljubilnustanovitev srbske manjšine....
Odgovori
-1
1 2
Rožle Patriot
01. 02. 2026 21.34
Mislite, da vam je kaj pomagala kolegica, Tomata Vonta Sendvič pri nižanju glasov ? .. Naj vas razočaram, še več nas je ! .. pošteni bomo še vedno volili SDS !!!
Odgovori
+2
7 5
Svetec 2021
01. 02. 2026 21.37
Pošteni 😂😂...
Odgovori
+3
7 4
Bolfenk2
01. 02. 2026 21.45
Navijal bom za SDS, svoj glas pa tokrat dal Resnici. Preveč me moti podpora nacistom v Kijevu in njihovi vojni, kjer je Janša enak podpornik kot levičarji.
Odgovori
+1
3 2
bibaleze
Portal
Nečakinja Nataši Bokal: Bila si moj tretji starš
Družina je bila vedno njena prioriteta
Družina je bila vedno njena prioriteta
Čarobno ime, ki redko zazveni v Sloveniji
Čarobno ime, ki redko zazveni v Sloveniji
Najstnik iz Hrastnika osvojil Avstralijo
Najstnik iz Hrastnika osvojil Avstralijo
zadovoljna
Portal
Tedenski horoskop: Kozorogi bodo zadržani, vodnarji morajo biti iskreni
Dnevni horoskop: Ovni bodo neposredni, tehtnice iščejo potrditev
Dnevni horoskop: Ovni bodo neposredni, tehtnice iščejo potrditev
Melania v filmu spregovori tudi o pokojni mami
Melania v filmu spregovori tudi o pokojni mami
Tako lepa je hči italijanske igralke
Tako lepa je hči italijanske igralke
vizita
Portal
Pet dodatnih minut gibanja na dan lahko pomembno vpliva na vaše zdravje
Ko ste prehlajeni in vas boli grlo: strokovnjaki priporočajo te čaje
Ko ste prehlajeni in vas boli grlo: strokovnjaki priporočajo te čaje
Delavec, ki je bolečine v hrbtu napačno pripisal nategnjeni mišici
Delavec, ki je bolečine v hrbtu napačno pripisal nategnjeni mišici
Skupni izvor več duševnih motenj: nova raziskava razkriva presenetljivo povezavo
Skupni izvor več duševnih motenj: nova raziskava razkriva presenetljivo povezavo
cekin
Portal
'Najbolj sproščen' dobitnik v zgodovini loterije
Delodajalci že pripravljajo odločbe
Delodajalci že pripravljajo odločbe
Trik, ki razkrije lažne popuste
Trik, ki razkrije lažne popuste
Shaq: Nismo bogati. Jaz sem bogat.
Shaq: Nismo bogati. Jaz sem bogat.
moskisvet
Portal
Kaj se zgodi v telesu, če mesec dni ne pijemo alkohola?
Zakaj se moški v resnici poročijo?
Zakaj se moški v resnici poročijo?
Nekoč bomo verjeli, da smo edini v vesolju
Nekoč bomo verjeli, da smo edini v vesolju
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
dominvrt
Portal
Učinkoviti načini shranjevanja plastičnih vrečk za varnejši in bolj urejen dom
Čudovita cvetlica, ki je nikar ne podarjajte za valentinovo
Čudovita cvetlica, ki je nikar ne podarjajte za valentinovo
Rastline, ki na vrtu naredijo več škode kot koristi
Rastline, ki na vrtu naredijo več škode kot koristi
Za bujno cvetenje morate hortenzije obrezati zdaj
Za bujno cvetenje morate hortenzije obrezati zdaj
okusno
Portal
Krofi malo drugače: 7 receptov za bolj zdrave in ustvarjalne različice
Sanjski šmorn po originalnem avstrijskem receptu
Sanjski šmorn po originalnem avstrijskem receptu
Preprost trik za slajšo kavo, brez uporabe mleka ali sladkorja
Preprost trik za slajšo kavo, brez uporabe mleka ali sladkorja
Mehko in hrustljavo: popolno testo za pico
Mehko in hrustljavo: popolno testo za pico
voyo
Portal
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506