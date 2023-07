Test čokoladnih sladoledov: dražje ni nujno boljše

Kot so danes sporočili iz ZPS, so trije od 16 čokoladnih sladoledov, ki so jih vključili v testiranje, izhajali iz ekološkega kmetijstva, eden pa je bil veganski.

V okviru testa so preverili njihovo sestavo, označbo, hranilno vrednost, senzorične lastnosti in morebitno vsebnost neželenih mikroorganizmov. Za kilogram čokoladnega sladoleda na testu so odšteli od tri do 20 evrov, med najdražjimi pa, kot so pojasnili, tokrat ni bilo ekoloških sladoledov.

"Večina sladoledov vsebuje od tri do šest aditivov. En sladoled je brez enega samega aditiva in arome, saj je narejen le iz štirih sestavin: mleka, smetane, sladkorja in kakava," so pri ZPS povzeli rezultate in dodali, da so pri enem izdelku odkrili tudi preseženo vrednost enterobakterij oziroma mikroorganizmov.

Rezultati testa so znova pokazali, da cena ni nujno merilo kakovosti. Za zmagovalca testa - ekološki sladoled - so pri ZPS odšteli 14,63 evra za kilogram, za izdelek, ki ima dobro razmerje med ceno in kakovostjo, pa približno štiri evre manj. "Med tistimi, ki so se tokrat slabše odrezali, sta tako najdražji kot najcenejši na testu," so podčrtali.