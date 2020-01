Test, ki bo preveril kako dobra je vaša prebava

Vsak posameznik lahko ugotavlja hitrost lastne prebave tako, da izkoristi lastnost rdeče pese kot diagnostični pripomoček. Po zaužitju rdeče pese opazujte kdaj bo blato svetlo rdeče. Če se to zgodi med 24-36 h je vaša prebava hitra in učinkovita.

Ritem prebave je odvisen od spola in prehranskih navad. Tedensko število odvajanj blata je lahko zelo različno od posameznika do posameznika in za vsakogar obstaja njemu lasten reden ritem prebave. Veljajo pa dejstva, ki naj bi držala za vse: normalno izločanje je nenaporno, brez bolečin in po iztrebljanju naj bi imeli občutek, da smo se izpraznili. Strupene obloge v črevesju

Psylliox aktivne vlaknine FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Z nerednimi in enoličnimi obroki, polni koncentrirane in industrijsko predelane hrane, uničujemo prebavila. Blato je po uživanju tovrstne hrane zelo lepljivo, dodobra oblepi stene črevesja. Na stenah se tako naredijo precej debele, trde in skoraj neprepustne obloge, ki preprečujejo črpanje hranljivih snovi, onemogočajo normalno delovanje črevesne peristaltike ter zastrupljajo telo. Prebava je neredna in pojavi se zaprtost. Zato je zelo pomembno očistiti črevo in spodbuditi prebavo na naraven način. Naravna rešitev za neurejeno prebavo in čisto črevo V naravi najdemo slive, ki so znane po tem, da odpirajo. Poleg sliv je tukaj indijski trpotec iz katerega pridobivamo čiste vlaknine psilliuma, ki na naraven način pripomorejo k urejeni prebavi. Psylliox aktivne vlaknine je izdelek, ki vsebuje čisto vlaknino psiliuma v kombinaciji s slivo. Aktivne vlaknine odlikuje zmožnost vezave vode, zato postane blato mehkejše in lažje za odvajanje. Poleg tega pri potovanju skozi prebavni trakt nase veže strupe in tako učinkovito očisti debelo črevo in uredi prebavo. Na kateri strani želite biti?

