Test medu: slovenski med v vrhu

Ugotovili so, da so trgovske police z medom dobro založene, izbira je pestra, pod drobnogled pa so vzeli 11 vzorcev cvetličnega medu domačih in tujih proizvajalcev, kupljenih pri različnih trgovcih po Sloveniji. "Rezultati so razveseljivi – večina vzorcev je prejela oceno dobro, med najboljšimi pa so bili prav vzorci s slovenskim poreklom," so z izkupičkom preiskave zadovoljni na ZPS.

Medtem ko so v podjetju Medex v medu slovenskih čebelarjev odkrili prepovedane antibiotike, ki sicer po zagotovili Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo raslin (UVHVVR) in ministrstva ni prišel na trgovske police , je Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) preverila, kakšen med prodajajo trgovine.

Kako je potekalo testiranje?

Vzorce so poslali v laboratorij, kjer so preverili parametre medu, določene z zakonodajo, in morebitne ostanke zdravil za zatiranje bolezni v panju. Ugotavljali so tudi potvorjenost medu in z mikroskopsko analizo peloda preverili botanično in geografsko poreklo, preverili pa so še skladnost označb z zakonodajo, je način testiranja pojasnila Anja Bolha z Zveze potrošnikov Slovenije. "V končno oceno smo vključili tudi trajnostni vidik, pri čemer smo upoštevali oddaljenost države porekla, različne certifikate in embalažo. Glede na rezultate testa lahko zaključimo, da so v povprečju najboljši prav izdelki slovenskega porekla," je še poudarila.

Vsi vzorci so bili skladni z zakonodajo, potvorb pa strokovnjaki ZPS niso odkrili. Rezultati so pokazali, da je slovenski med potencialno bolj svež od medu, ki pripotuje od daleč. Ker povprečen Slovenec poje okrog kilogram medu na leto – kar nas uvršča med največje evropske porabnike medu – so na ZPS k testiranju povabili tudi potrošnike in jih povprašali o všečnosti vzorcev. Slovenski med je tako v slepem testiranju dobil najvišjo hedonsko oceno.

Sledil je dodatni test – potrošnike so prosili, da izberejo med, ki jim je najbolj všeč, in tistega, ki jim je najmanj. Med 11 vzorci je bil na ta način največkrat izbran za najboljšega prav slovenski med. Kot ugotavljajo na Biotehniški fakulteti, kjer je potekal senzorični del testiranja, je potrošnik navajen na okus, s katerim je pogosto v stiku, kar se je potrdilo tudi v primeru medu.