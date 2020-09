Test na okužbo pri ministrici negativen

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je opravila preventivno testiranje na okužbo z novim koronavirusom, izvid pa je negativen, so nam potrdili na ministrstvu. Ker je ministrica testiranje opravila preventivno, ga je plačala sama. Do ponedeljka ostaja na dopustu, ko bo test opravila znova, so še dodali. Zaradi okužbe na olimpijskem komiteju pa se je testiralo tudi več zaposlenih. Medtem rezultati inšpekcijskega nadzora, ki ga je odredil zdravstveni inšpektorat, še niso znani.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec FOTO: POP TV Kot smo poročali, so na dobrodelni slovesnosti Olimpijskega komiteja Slovenije, ki je potekala v ponedeljek v Grand hotelu Union, sodelovali tudi ministrica Simona Kustec ter še nekaj visokih gostov. Nihče od 140 udeležencev v dvorani, kljub novim ukrepom, ki jih je sprejela vlada, ni nosil maske, prav tako pa je potekala pogostitev, kar ni v skladu s priporočili. PREBERI ŠE Ministrica opozarja na ukrepe, a se jih sama ne drži Kustečeva je na svoji Facebookovi strani izrazila obžalovanje, ker na dogodku ni nosila zaščitne maske. Vendar je organizator po njenih besedah zagotovil, da so upoštevali priporočila in navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), je dodala. Na ministrstvu pa so nam danes potrdili, da je ministrica opravila preventivni samoplačniški test, na katerem je bila negativna. Do ponedeljka ostaja na dopustu, ko se bo testirala znova. Zaradi tega se je ministrica znašla pod plazom kritik, češ da v šolah zapoveduje nošenje mask, medtem ko se sama tega ne drži. V opoziciji so ocenili, da bi ministrica morala zaradi tega odstopiti. V sredo smo poročali, da je na OKS sicer okužena ena oseba ter da je več zaposlenih v karanteni. Nihče od njih se po zagotovilih olimpijskega komiteja ni udeležil gala dogodka. Neuradno naj bi bilo po naših podatkih negativnih več kot deset testiranih, nekaj rezultatov pa še čakajo. Zdravstveni inšpektorat je zaradi številnih prijav odredil inšpekcijski nadzor, ki še vedno poteka. Vlada je sicer v sklopu 5. protikoronskega paketa PKP5 pristojnosti za vodenje prekrškovnega postopka in izrekanja glob po zakonu o nalezljivih boleznih podelila tudi policiji in občinskemu redarstvu.