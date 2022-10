Test pnevmatik: Na trgu tudi take, ki niso priporočljive

Zakon o pravilih cestnega prometa predpisuje, da morajo biti motorna in priklopna vozila med 15. novembrom in 15. marcem ter v zimskih razmerah, ki se pojavijo zunaj omenjenega obdobja, opremljena z zimsko opremo. Pri menjavi gum pa naj ne bo vodilo zgolj koledar. Temperature so namreč tiste, ki prinašajo različno zahtevne izzive na cesti. "Pri temperaturah od nič do sedem stopinj Celzija so učinkovitejše zimske pnevmatike, pri okoli sedmih stopinjah Celzija so si okvirno enakovredne, pri višjih temperaturah pa so letne učinkovitejše," je pojasnil inštruktor varne vožnje AMZS Brane Legan že pred časom, ko smo pisali o testu letnih pnevmatik.

Avto-moto zveza Slovenije (AMZS) je v sodelovanju s partnerskimi avtomobilskimi klubi in potrošniškimi organizacijami pred letošnjo zimo testirala 16 zimskih gum v dimenziji 185/65 R15 in 17 v dimenziji 215/60 R16. "Pri obeh letos testiranih dimenzijah, 185/65 R15 v hitrostnem razredu T – gre za pnevmatike, ki jih uporabljajo majhni avtomobili, kakršen je VW polo, ki je bil tudi naš preizkusni avto – in 215/60 R16 v hitrostnem razredu H, ki so namenjene cestnim terencem, kakršna je škoda karoq, smo temeljito preskusili lastnosti na suhi in mokri cesti, snegu in ledu. Izmerili smo glasnost, preverili obrabo oziroma število prevoženih kilometrov in izmerili porabo goriva," je merilna testiranja opisal odgovorni urednik Motorevije AMZS Blaž Poženel.

Ob tem je povedal, da so z rezultati testa zadovoljni, zlasti pri 17 pnevmatikah, primernih za cestne terence, saj nobena od preizkušenih pnevmatik ni dobila ocene 'ni priporočljivo': "Slabše so se na testu izkazale pnevmatike za manjše avtomobile, kjer sta med 16 preizkušenimi dve, ki ju v AMZS na podlagi rezultatov testa voznikom ne priporočamo."

Najboljša skupna ocena na testu, ki jo dobijo najbolj uravnotežene pnevmatike oziroma takšne, ki dosežejo čim boljši rezultat pri vseh merilih, pa naj ne bo edini kriterij pri nakupni odločitvi, je svetoval Poženel: "Pnevmatike izberite glede na svoje potrebe in navade. Če se pogosto vozite po zasneženih cestah, se ozrite po pnevmatikah, ki so dobre na snegu, če pa zimo prevozite na očiščenih avtocestah in hitrih cestah, so za vas primernejše pnevmatike z dobrimi lastnostmi na mokrem in suhem."

Pnevmatike dimenzije 185/65 R15 T

Skupni rezultati letošnjega testa so dokaj raznoliki, je ocenil Poženel. Štiri pnevmatike, ki imajo najbolj uravnotežene lastnosti, so dobile skupno oceno 'zelo priporočljivo', pri sedmih, ki so dobile skupno oceno 'priporočljivo', so ugotovili rahle pomanjkljivosti pri vsaj enem od glavnih ocenjevalnih meril. Pri treh pnevmatikah se je izkazalo, da so se slabo odrezale pri najmanj enem od pomembnih ocenjevalnih meril, zato so dobile skupno oceno 'priporočljivo z omejitvami', dve pnevmatiki z začelja tabele pa sta se tako slabo odrezali na mokri cesti, da sta dobili skupno oceno 'ni priporočljivo'.