Test: negativno oceno si je prislužilo kar 11 pnevmatik

V centru varne vožnje na Vranskem so nam danes na praktičnem primeru pokazali, kakšna je razlika med zimsko in letno pnevmatiko. Prikaz zaviranja v sili pri 60 na uro, razlika v zavorni poti med zimskimi in letnimi pnevmatikami. Vozilo z zimskimi pnevmatikami se je ustavilo precej višje, recimo po 45 metrih. Medtem ko je vozilo z letnimi penvmatikami prišlo precej dlje, seveda pa je na koncu zapeljalo na asfalt, kjer je bil pojemek boljši.

AMZS je pred letošnjo zimo pod drobnogled vzel 31 pnevmatik. Šest višjega 11 srednjega in 14 nižjega cenovnega razreda, negativno oceno si je prislužilo kar 11 pnevmatik.

Prišli smo do zaključka, da so med boljšimi in slabšimi pnevmatikami izredno velike razlike, načeloma so bile vedno tiste nižjega cenovnega razreda v samem dnu, kar se tiče oprijema, pove Luka Žunec, inštruktor varne vožnje na AMZS.

Razlika v zavorni poti med najboljšo in najslabšo pnevmatiko pri 80km/h na mokri cesti je bila več kot 15 metrov. Ko se je avtomobil z najboljšimi pnevmatikami že ustavil, je imel tisti z najslabšimi še vedno hitrost 45 kilometrov na uro.

Zato so na AMZS prišli do zaključka, da na pnevmatikah ni vredno varčevati, pove Žunec.

In kakšna je razlika v ceni? Med tisto najcenejšo in najdražjo zgolj 50 evrov. Kar glede na vrednost slovenskih avtomobilov ne bi smelo predstavljati nedosegljivega finančnega ideala. "Pnevmatike so izrednega pomena, nenazadnje, pa je še vedno voznik tisti, ki mora poskrbeti za varnostno razdaljo, saj nikoli ne vemo kako dobre so pnevmatike na vozilu, ki vozi pred nami," opozarja Žunec.