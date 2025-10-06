Svetli način
Slovenija

Test: negativno oceno si je prislužilo kar 11 pnevmatik

Ljubljana , 06. 10. 2025 18.13 | Posodobljeno pred 19 minutami

Avtor
Marko Gregorc , A.K.
Če vremenoslovcev sneg ni presenetil, so pobeljene ceste skoraj mesec in pol pred zakonskim rokom za menjavo pnevmatik zagotovo presenetile številne voznike. Na AMZS so predstavili letošnji test zimskih gum, najobsežnejši doslej. Rezultati niso obetavni. Kakšne so razlike med pnevmatikami? Ali višja cena res pomeni večjo kakovost?

V centru varne vožnje na Vranskem so nam danes na praktičnem primeru pokazali, kakšna je razlika med zimsko in letno pnevmatiko. Prikaz zaviranja v sili pri 60 na uro, razlika v zavorni poti med zimskimi in letnimi pnevmatikami. Vozilo z zimskimi pnevmatikami se je ustavilo precej višje, recimo po 45 metrih. Medtem ko je vozilo z letnimi penvmatikami prišlo precej dlje, seveda pa je na koncu zapeljalo na asfalt, kjer je bil pojemek boljši.

Menjava pnevmatike
Menjava pnevmatike FOTO: Shutterstock

Negativno oceno si je prislužilo 11 pnevmatik

AMZS je pred letošnjo zimo pod drobnogled vzel 31 pnevmatik. Šest višjega 11 srednjega in 14 nižjega cenovnega razreda, negativno oceno si je prislužilo kar 11 pnevmatik. 

Prišli smo do zaključka, da so med boljšimi in slabšimi pnevmatikami izredno velike razlike, načeloma so bile vedno tiste nižjega cenovnega razreda v samem dnu, kar se tiče oprijema, pove Luka Žunec, inštruktor varne vožnje na AMZS.

Razlika v zavorni poti med najboljšo in najslabšo pnevmatiko pri 80km/h na mokri cesti je bila več kot 15 metrov. Ko se je avtomobil z najboljšimi pnevmatikami že ustavil, je imel tisti z najslabšimi še vedno hitrost 45 kilometrov na uro. 

Zato so na AMZS prišli do zaključka, da na pnevmatikah ni vredno varčevati, pove Žunec. 

In kakšna je razlika v ceni? Med tisto najcenejšo in najdražjo zgolj 50 evrov. Kar glede na vrednost slovenskih avtomobilov ne bi smelo predstavljati nedosegljivega finančnega ideala. "Pnevmatike so izrednega pomena, nenazadnje, pa je še vedno voznik tisti, ki mora poskrbeti za varnostno razdaljo, saj nikoli ne vemo kako dobre so pnevmatike na vozilu, ki vozi pred nami," opozarja Žunec. 

amzs pnevmatike test
Artechh
06. 10. 2025 20.22
"Kar glede na vrednost slovenskih avtomobilov ne bi smelo predstavljati nedosegljivega finančnega ideala". Lih tle,je problem 😂😂pufi za rabljen nemški avto, za gume pa zmanjka
jedupančpil
06. 10. 2025 20.15
-1
pnematIkE...pirelii p600:)))
heroj2000
06. 10. 2025 20.15
+1
Jaz kupujem samo rabljene, 4 za ceno ene poceni nove.
galeon
06. 10. 2025 20.15
+6
Dokler ne navedete rezultatov testov z imeni proizvajalcev, so vaše ugotovitve vredne enako 0. Blebetanje v prazno.
SDS_je_poden
06. 10. 2025 20.18
Imaš na AMZS strani. Ne bit len kot fuks.
SDS_je_poden
06. 10. 2025 20.13
Ma kakšne gume, sosed ne vidi gum. Denar se vloži v avto, da je sosed fouš, pol pa tud, če se po kitajskih gumah vozi.
jedupančpil
06. 10. 2025 20.16
+1
tabol so gun iz merkatorja..na pike
SDS_je_poden
06. 10. 2025 20.17
Obnovljene. Samo, da neki je.
