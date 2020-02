Test pustnih ličil: na obraz nanašamo nezaželene kemikalije

Na Mednarodnem institutu za potrošniške raziskave (MIPOR) so pri pustnih ličilih ocenjevali kemijsko sestavo. Ob tem so preverili, ali so označena tako, kot predpisuje zakonodaja, in kako velika je embalaža glede na vsebino, so sporočili z Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS) ter dodali, da ocenjena ličila lahko brez težav najdemo v večjih marketih, nekaterih drogerijah, pa tudi specializiranih pustnih trgovinah.

Sestavine: le en izdelek brez neželenih sestavin

Samo eden izmed osmih izdelkov je dobil skupno oceno dobro in ni vseboval zdravju ali okolju škodljivih sestavin. Vsi ostali so vsebovali različne sestavine, ki niso najboljše za človeško telo ali okolje: razna mineralna olja, bleščice, ki so najverjetneje iz mikroplastike, kemikalijo, ki spada med hormonske motilce in je prepovedana v kozmetiki za otroke, mlajše od treh let, konzervans BHT, ki prav tako spada med hormonske motilce …

MIPOR je pustna ličila sicer ocenil s skupno oceno: zelo dobro (od 80 do 100 odstotkov ustrezni izdelek), dobro (od 60 do 79 odstotkov ustrezni izdelek), povprečno (od 40 do 49 odstotkov ustrezni izdelek), pomanjkljivo (od 20 do 39 odstotkov ustrezni izdelek), nezadovoljivo (od 0 do 19 odstotkov ustrezni izdelek). Kot pomanjkljive so označili kar pet izdelkov, dva sta dobila oceno povprečno.Katere izdelke so na MIROR vzeli pod drobnogled, lahko preverite na tej povezavi.

Na voljo dve vrsti pustnih ličil – na osnovi olja ali vode

Katero ličilo sicer izbrati – na osnovi olja ali vode? Vsaka vrsta ima svoje prednosti in pomanjkljivosti, pojasnjujejo na ZPS. Ličila na osnovi vode je lažje nanašati. So manj intenzivna, manj obstojna in jih je lažje odstraniti. Ličila na osnovi olja pa so bolj intenzivnih barv, bolj obstojna in jih je težje odstraniti. "Praviloma vsebujejo mineralna olja, ki lahko, če niso dovolj prečiščena, vsebujejo potencialno rakotvorna mineralna olja aromatskih ogljikovodikov (MOAH) in mineralna olja nasičenih ogljikovodikov (MOSH), ki se kopičijo v telesu," je opozorila Urša Šmid Božičevič z ZPS.