Test zimskih gum: niti ena ni prejela odlične ocene

Nov preizkus zimskih gum je znova dokazal, kako težko je zasnovati idealno gumo, ki bi odlično oceno dosegla po vseh merilih. AMZS je preizkusil 16 gum dimenzije 185/65 R15 T za osebna vozila in 15 gum 205/65 R16C T za dostavnike, med vsemi pa ni niti ene gume, ki bi dosegla skupno oceno odlično, pri tistih za dostavnike pa nobena niti ocene zelo priporočljivo.

Oznaka M S ne zagotavlja ustreznih lastnosti pnevmatik za zimske vozne razmere - prave zimske pnevmatike imajo dodaten simbol snežinke v obrisu triglave gore.

Test zimskih gum, ki so ga na AMZS opravili tako suhi kot na mokri cesti, pa tudi na snegu in ledu, je znova dokazal, da je idealno gumo, ki se bo odlično obnesla po vseh ocenjevalnih kriterijih, praktično nemogoče izdelati. Tako se nobena 15-colska guma namenjena osebnim vozilom ni okitila z oceno odlično, le tri pa so označili za zelo priporočljivo izbiro. Še slabši so bili rezultati testa za dostavnike, saj ocene zelo priporočljivo ni uspelo osvojiti nobeni testirani gumi. Na testu so poleg obnašanja gum na različnih podlagah, ugotavljali še njihovo glasnost, obrabo oz. število prevoženih kilometrov in porabo goriva. Gume za osebna vozila: nobena odlična, dve nista priporočljivi Testno vozilo '15-colskih' gum je bil vw polo, pričakovanj, da se bodo gume prestižnih znamk odrezale dobro, pa niso potrdili. Edine tri z oceno zelo priporočljivo so bile gume znamk Dunlop, Pirelli in Kleber, ki je sicer znamka v Michellinovem koncernu.

Test gum za osebna vozila dimenzij 185/65 R15 T FOTO: AMZS

V gume dimenzij 185/65 R15 T so lahko 'obuti' manjši avtomobili, denimo clio ali polo, vozila nižjega srednjega razreda kot je recimo ceed ali večnamenski avtomobili, na primer berlingo ali partner prejšnje generacije.

Večkrat zmagovalna Continentalova guma se je tokrat na ledu preslabo odrezala, sicer pa je v ostalih segmentih še vedno pri vrhu. Na našem trgu priljubljena Savina guma je pokazala slabosti na suhi cesti. Pri desetih gumah, ki so prejele oceno priporočljivo, so skupno oceno znižali zaradi specifičnih pomenjkljivosti. Edini gumi, ki jih ne priporočajo sta Toyo in Davanti, ki je sicer znamka kitajskega izdelovalca, a se evropskim kupcem zaradi skuša prodati kot evropska znamka, saj za razvoj gum in vodenjem prodaje tičijo strokovnjaki s stare celine. Skupne ocene zimskih tovornih gum boljše kot na 'letnem' testu

Gume za dostavnike imajo oznako C oziroma cargo in omogočajo večjo nosilnost.

Lastnikom dostavnikov so stroški mnogo pomembnejši od varnosti, zato ni presenetljivo, da snovalci gum za dostavna vozila pri izdelavi dajejo poudarek predvsem na čim manjšo obrabo, posledično pa zanemarijo ostale karakteristike. Te gume se tudi zato slabo obnesejo na mokri cesti, prav ta segment pa je poskrbel, da je kar devet od 16 testiranih modelov letnih gum spomladi prejelo najnižjo oceno ni priporočljivo.

Test gum za dostavna vozila dimenzij 205/65 R16C T FOTO: AMZS

Preskus gum za dostavnike je pokazal precejšnje razlike pri splavanju oziroma 'akvaplaningu'. Najboljša pripreskusu splavanja, Falken, je izgubila stik s podlago pri hitrosti 93 kilometrov na uro, najslabša, Davanti, pa že pri 66 kilometrov na uro.

Zimski test pa je bil za tovorne gume zanimivo mnogo bolj uspešen. So pa zimske gume za dostavnike slabše ocene prejele pri obrabi, saj v povprečju z njimi lahko prevozimo le pol toliko kot z letnimi. To je še en dokaz, da sta segmenta obrabe in obnašanja na mokrem cestišču, neločljivo povezana – izjemno težko je namreč izdelati gumo, ki bo po obeh kriterijih pri vrhu. Izključujoče pa so tudi lastnosti gum med testoma na suhi oziroma zasneženi cesti, kar je hkrati tudi razlog, da nobena izmed 15 gum ni prejela petih ali štirih zvezdic. Večina gum se je slabo odrezala na suhi cesti, tretjina pa se je na mokri cesti izkazala z dobrim oprijemom, kratkimi zavornimi razdaljami in dobrim prečnim oprijemom.

