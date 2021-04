Testi na protitelesa za Covid-19 za domačo uporabo zaznajo tudi prisotnost protiteles po cepljenju

Pred časom so se v naših lekarnah pojavili testi na protitelesa za Covid-19 za domačo uporabo uglednega švicarskega podjetja LOMINA. Z njimi smo lahko preverili ali smo bili do sedaj že v stiku z virusom in ali se je naše telo nanj odzvalo s tvorbo protiteles. Po novem pa lahko z novo serijo testov, preverimo tudi ali je naše telo začelo tvoriti protitelesa po cepljenju.

V Sloveniji je bilo do sedaj uradno potrjenih primerov ukožbe z virusom SARS-CoV-2 že več kot 230.000. Na drugi strani se nahajo tisti, ki okužbe še niso preboleli, jim je niso uradno potrdili ali pa so jo preboleli brez znakov okužbe in zanjo sploh ne vedo. Mnogi med njimi se verjetno sprašujejo ali se v njihovem telesu nahajajo protitelesa proti novemu virusu. Slednje je mogoče preveriti s preiskavo krvi v nekaterih laboratoriji, zadnje čase pa tudi kar doma. V nekaterih (spletnih) lekarnah in specializiranih trgovinah je mogoče (po precej bolj dostopni ceni) kupiti hitre teste za odkrivanje prisotnosti protiteles proti COVID-19 za domačo uporabo. Postopek testiranja je zelo enostaven in primerljiv z rutinskim preverjanjem ravni sladkorja v krvi pri sladkornih bolnikih, saj se z vbodom v prst odvzame le nekaj kapljic krvi, ki se jih zmeša z reagentom, nato pa nakaplja na kontrolno ploščico.

V švicarskem podjetju LOMINA si nenehno prizadevajo za nadgradnjo in izboljšanje tehnologij njihovih izdelkov, zato so zadnje serije njihovih testov po novem namenjene tudi ugotavljanju prisotnosti protiteles po cepljenju. Po uveljavitvi cepljenja je bilo testiranje na protitelesa pomembno za vse, ki bi želeli s testom potrditi, da nimajo protiteles, saj proizvajalci cepiv odsvetujejo cepljenje oseb z aktivno okužbo z novim koronavirusom. Cepljenje z različnimi cepivi je v polnem razmahu. V Sloveniji je bilo cepljenih že več kot 370.00 ljudi. Tudi med njimi se postavljajo vprašanja, v kolišni meri so zaščiteni pred okužbo z virusom COVID-19. Sprašujejo se ali je njihovo telo (že) začelo tvoriti protitelesa. S hitrimi testi za odkrivanje prisotnosti protiteles LOMINA lahko sedaj dobijo ogovor tudi na to vprašanje. Glede na to, da se protitelesa začnejo tvoriti različno, odvisno s katerim cepivom ste bili cepljeni, je dobro, preden naredite test, preveriti, kaj velja za vaše cepivo. Komu so testi LOMINA namenjeni? 1. Vsem, ki bi pred cepljenjem želeli s testom potrditi, da nimajo protiteles. (Proizvajalci cepiv odsvetujejo cepljenje oseb z aktivno okužbo z novim koronavirusom.) 2. Če ste se cepili in bi želeli preveriti ali je vaše telo po cepljenju začelo tvoriti protitelesa. 3. Če ste virus preboleli in vas zanima, če se v vašem telesu še vedno nahajajo protitelesa. 4. Če imate omejen dostop do laboratorija. 5. Če želite spremljati, koliko časa se v vašem telesu nahajajo protitelesa. 6. Če ne želite sebe ali drugih po nepotrebnem izpostavljati možnosti okužbe. 7. Če mislite, da ste bili izpostavljeni novemu koronavirusu. 8. Če živite z rizičnimi osebami. 9. Če želite preventivno preveriti, ali ste covid-19 že preboleli.

Organizem lahko tvori protitelesa IgM, ki so značilna za zgodnje faze okužbe; lahko tvori protitelesa IgG, ki so značilna za kasnejše faze okužbe in v našem organizmu ostanejo dlje časa, nas varujejo dlje časa; lahko pa, da bo hitri test pokazal prisotnost obeh vrst protiteles, tako IgM kot IgG, kar lahko pomeni, da ste okužbo preboleli pred kratkim. Občutljivost testa je nad 95 odstotkov, vendar obstaja možnost, da test ne zazna protiteles pri osebah, ki imajo zelo nizko koncentracijo le-teh. Kljub veliki zanesljivosti pa ti testi zaenkrat ne štejejo kot nikakršen uradni dokaz. Zaradi razmer v katerih smo se znašli, bodo takšni in podobni testi postali predmet pogoste uporabe. V podjetju LOMINA so mislili tudi na to in pripravili hitre teste za odkrivanje prisotnosti protiteles proti novemu koronavirusu v dveh različnih pakiranjih. Različica A ali »družinska različica« vsebuje 5 testov, ki si jih lahko razdelite med družinskimi člani ali prijatelji oz. si jih prihranite za kasnejša testiranja, saj je prisotnost protiteles smiselno spremljati in testiranje vsake toliko časa ponoviti. V novi različici B pa se nahajata 2 testa. Z nekaj kliki na spletnih prodajnih mestih boste potešili radovednost in dobili odgovor na vprašanje kar v objemu vašega doma.

Skupina LOMINA AG je mednarodno skupno podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo medicinskih diagnostičnih pripomočkov.