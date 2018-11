Cinkarna Celje poslabšala ekološko stanje okoliških rek

Cinkarna Celje je objavila povzetek ocene ekološkega tveganja za vodotoka Hudinja in vzhodna Ložnica zaradi vtoka onesnažene podtalnice, ki ga je izdelala nemška družba CDM Smith. Družba zaradi vpliva starih bremen priporoča izvedbo več ukrepov, med drugim izvedbo hidravlične zapore na dveh lokacijah.

Na lokaciji aktualne proizvodnje Cinkarne Celje je izvedba ocene ekološkega tveganja za dva vodotoka potekala od aprila do novembra. Ekološki preizkusi so potrdili poslabšanje ekološkega stanja rek Hudinje in Ložnice, izhaja iz povzetka, danes objavljenega prek spletne strani Ljubljanske borze.

Modelirana količina transporta arzena v podtalnici se dobro ujema z ekološkimi učinki, ki jih opažamo v Ložnici na območju predpostavljenega vira arzena, navaja povzetek ocene. Preveriti pa je treba tudi obstoj drugih trenutno neznanih virov arzena vzdolž reke Hudinje.

Na dveh lokacijah znotraj območja podjetja bodo potrebne dodatne preiskave, ki bodo omogočile natančno oceno učinka podtalnice onesnažene s cinkom in klorobenzenom.

Dve lokaciji, nujno potrebni sanacije

Skladno z izbranimi merili mora Cinkarna dve lokaciji na območju aktualne proizvodnje označiti kot območji z resnim onesnaženjem oz. kot območji, na katerih je sanacija nujno potrebna. Ti lokaciji sta neposredno povezani z negativnim ekološkim učinkom na omenjeni dve reki in nesprejemljivo migracijo onesnaževal v podtalnici.

Druge prepoznane koncentrirane točke v obratu morajo skladno z merili označiti kot območja z resnim onesnaženjem, a ne zahtevano takojšnje nujne sanacije. Na teh lokacijah opažajo prekoračitev intervencijske vrednosti vsaj ene potencialno škodljive snovi in prekoračitev maksimalne sprejemljive velikosti oziroma obsega prizadetega območja.

CDM Smith tako priporoča tri ukrepe. Takoj naj bi se izvedla hidravlična zapora (črpalni vodnjaki, zbiranje in čiščenje načrpane podtalnice) na dveh lokacijah. S tem bi preprečili nadaljnjo migracijo onesnaževal v podtalnici na lokacijah, ki so označene kot območja z resnim onesnaženjem in na katerih je potrebna nujna sanacija.

Podjetje predlaga tudi monitoring podtalnice na lokacijah, ki so označene kot območja z resnim onesnaženjem, kjer pa glede na merila ni zahtevana nujna sanacija. Tretji ukrep pa so nadaljnje preiskave na območjih, kjer obseg vpliva ni jasno določen. CDM Smith predlaga izvajanje programa monitoringa površinske in podzemne vode.

V Cinkarni so spomnili, da so v letih 2016 in 2017 ugotovili znaten učinek na podtalnico na območju družbe zaradi povišanih koncentracij potencialno škodljivih snovi, še zlasti cinka, arzena in klorobenzena, katerih vrednosti so presegale veljavne mejne vrednosti za kakovost tal in podtalnice. Ugotovljene so bile tudi povišane vrednosti bakra, svinca in kadmija.

Na osnovi vzorčenja tal je razvidno, da je onesnaženje povzročilo odlaganje odpadkov iz nekdanjih proizvodnih obratov in da ne izvirajo iz aktualne proizvodnje na tej lokaciji.

V Cinkarni bodo rezultate vpliva starih bremen na okolje na lokaciji aktualne proizvodnje podjetja v Celju javnosti predstavili danes ob 13. uri.