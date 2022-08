V ZD Ljubljana naj bi z neveljavnimi hitrimi testi testirali kar 1400 ljudi

"Sredi julija sem zbolela za covidom, se testirala na vstopni točki v ljubljanskih Stanežičah, a kljub temu ostala brez potrdila o prebolevnosti," pripoveduje ena izmed kar 1400 ljudi, ki jih je Zdravstveni dom Ljubljana testiral z neveljavnimi hitrimi testi. Kako je to možno? Kako se je to sploh lahko zgodilo? Zdravstveni dom je uporabljal teste, ki so jih po dveh letih umaknili z uradnega seznama veljavnih testov Evropske unije, a o tem niso vedeli nič.

V zdravstvenem domu, kjer bi za neveljavne teste morali vedeti, se zdaj posuvajo s pepelom: iščejo rešitev, obrnili so se na Nacionalni inštitut za javno zdravje ter na zdravstveno ministrstvo, kjer jasno odgovarjajo: s problematiko smo seznanjeni prek medijev, za naročanje testov so pristojni zdravstveni domovi. Po pozitivnem hitrem testu doma se je Alenka Jakomin sredi julija odpravila še na uradno testiranje v Stanežiče. "Pred tem sem pa vprašala ali so ti testi, s katerimi me bodo testirali, če bom pozitivna, veljavni za pridobitev digitalnega potrdila o prebolevnosti in so mi zatrdili da so," pojasnjuje in dodaja: "Bila je tudi možnost v sosednji hišici za PCR, a so rekli, da zadošča ta in da je trenutno veljaven."

icon-expand PCR-test FOTO: Shutterstock

A kot se je izkazalo kasneje ni bil že vse od 9. julija, ko so bili testi Nadal umaknjeni s seznama medsebojno priznanih EU testov. "Pričakovali bi, da bi nas o tem obvestili," pravijo v ZD Ljubljana. Darja Pungertnik, vodja lab. diagnostike ZD Ljubljana je presenečena: "Pa tudi pričakovali nismo, da bi test, ki smo ga nabavili z vsemi certifikati in uporabljali že dve leti bil kar naenkrat neveljaven." S temi testi so testirali vse do 23. julija, ko so bili obveščeni, da niso več veljavni. "Takoj ko smo izvedeli za to novost, smo začeli uporabljati druge teste," pojasnjuje Pungertnikova. A v vmesnem času je brez digitalnega potrdila ostalo 1400 ljudi. Našo sogovornico je pričakal le zapis "digitalnega potrdila ni mogoče izdati". Takoj je poklicala na NIJZ. "So mi dali en mail na katerega sem opisala situacijo, poslala vprašanje, kaj lahko storim in zakaj tega potrdila ne morem dobiti, so mi odgovorili, da je za to odgovoren izvajalec," še dodaja Alenka Jakomin.