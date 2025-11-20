Testirali heroin in ugotovili, da je bil v drogo primešan fentanil

Radovednost in pritisk vrstnikov, v zadnjem času pa tudi duševne stiske vodijo mlade v eksperimentiranje z drogami, do katerih so precej nekritični, kar se za nekatere lahko tudi tragično konča. Danes mlad moški se je že v prvem letniku srednje šole srečal z drogami. In o tem svetu ve povedati veliko, podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje pa niso spodbudni, na naših tleh je droga široko dostopna.

Kaj zanese mlade v nevarni svet drog? Zaupal nam je 23-letnik, ki je začel z drogo eksperimentirati v srednji šoli. "Prvi, drugi letnik, bilo je v bistvu zaradi družbe, tako kot smo vsi slišali te zgodbe, spoznaš ljudi, pa ti ponudijo, ali bi poskusil kaj z nami, bi šel kaditi, pa se je tako začelo, pa smo šli po pouku na en joint, enkrat, dvakrat, trikrat, potem enkrat končno sam kupiš in potem se to nekako začne." Slišal je opozorila odraslih, ki so, kot ugotavlja danes, bila na mestu, a jim 15-letnik tedaj ni verjel. "Radovednosti, ja, pač, zanimalo me je, če je to res tak bavbav, tako zelo, kot vsi pravijo, da je." Poleg radovednosti in pritiska vrstnikov pa na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) ugotavljajo, da je danes prisoten še en močan razlog, zakaj mladi posegajo po prepovedanih drogah. "V zadnjem času, ko vidimo, da imajo otroci, mladostniki težave v duševnem zdravju, je to tudi način, kako se poskušajo pomiriti ali pa si pomagati v smislu duševnega zdravja mladostnikov," pove vodja oddelka za tvegana vedenja na NIJZ Mateja Jandl. Skrb vzbujajoč je tudi podatek, da iz istega razloga po drogah posegajo tudi študenti, nekateri med njimi tudi zato, da bi se lahko bolje učili. "Za zabavo, seveda, v večini primerov, ampak tudi za izboljšanje duševnega zdravja ali pa tudi za večjo storilnost," pojasni Jandlova. "Poznam par primerov ljudi, ki so postali težki odvisniki, eden je naredil samomor na drogah, dva sta v zaporu pristala, tako da kar poznam par ljudi, ki so imeli zelo zelo slabe posledice zaradi tega," pa pove naš sogovornik, ki je iz sveta drog, torej tudi možne odvisnosti, uspel pravočasno izstopiti.

Droge iz Indije in Kitajske

Strokovnjaki opažajo, da je danes pri mladih prisotna velika nekritičnost do novih in velikokrat neznanih snovi, ki jih jemljejo. "So se trgi začeli vzpostavljati na Kitajskem in v Indiji, tako da večina teh novih psihoaktivnih snovi, kot so sintetični katinoni, sintetični kanabinoidi v Evropo pridejo iz Indije in Kitajske. Iz nekih laboratorijev, kjer so tako higienski pogoji slabi, kot ne vemo, kaj je v tej snovi. Dodane so jim snovi, za katere ne vemo, kakšen učinek bodo imele. Lahko so zelo strupene, lahko pa ne bodo imele nobenega učinka, v vsakem primeru je to nekaj, kar je zelo tvegano početje," opozarja Jandlova. Mladi, tako sogovornica, mnogokrat sploh ne vedo, kaj so kupili in kaj nameravajo zaužiti. Ta nekritičnost je kriva za veliko zastrupitev. Na leto samo v ljubljanski regiji okoli 200 ljudi išče zdravniško pomoč zaradi akutnih težav po zaužitju kakšne droge, sivo polje tistih, ki težave imajo, a pomoči ne iščejo, pa je gotovo še veliko večje. "To je nevarno, ravno pri mladini, ker veliko mladih ne preveri, kaj sploh jemlje, niti kako se to jemlje, ker imamo določene načine, da ti preveriš, kakšno toleranco imaš, koliko je dobro vzeti, recimo preko Drogarta. Imajo na spletni strani vse doze, da varno jemlješ, če že jemlješ," pove sogovornik.

Opozorila starejših ni upošteval. FOTO: Sara Volčič icon-expand

V Drogartu brezplačno in anonimno testirajo vsako snov, ki jo je nekdo kupil in jo namerava zaužiti. Edino tako lahko natančno ugotovijo, kaj sploh je v neki snovi, ki jo ljudje kupijo na ulici ali naročijo po spletu. "Da jim pokažeš varen način, kako to vzeti, kot pa da pride do takšnih stvari, ne vem, da gre skupina najstnikov v klub, vzamejo "knofe", ne vedo, kako so močni." "Knofe?" "MDMA, ecstasy, knofe. Se pravi, vzamejo MDMA, ne vedo, koliko je močen, ne vedo, koliko ga morajo dozirati, ne vedo, kakšne so lahko posledice, če ga preveč vzamejo, potem pijejo zraven še alkohol, kaj drugega, še kaj skadijo čez in potem se ta koktejl lahko zelo hitro zelo grdo obrne. V najboljšem primeru boš bruhal, v najslabšem lahko umreš, lahko se ti srce ustavi," opozori sogovornik. Konec februarja je testiranje kupljene droge nekomu rešilo življenje, pove Mateja Jandl. "Prav skozi ta sistem smo videli, da se je nekaj prodajalo kot lažen herpin oziroma kot heroin, pa je pravzaprav bil primešan fentanil. Če ta oseba tega ne bi prinesla v testiranje, bi to gotovo povzročilo smrt." Sintetični drogi fentanil, ki je več desetkrat močnejši in torej tudi nevarnejši od heroina, pravijo tudi zombi droga. Na spletu kroži posnetek osebe v centru Ljubljane, ki naj bi bil pod njenim vplivom. Posnetek je prispel tudi do NIJZ.

Moški, ki naj bi bil pod vplivom zombi droge. FOTO: Kanal A icon-expand