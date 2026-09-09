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Slovenija

Testiranje funkcionarjev na droge: Resnica predlog zadnji trenutek umaknila

Ljubljana, 09. 09. 2026 15.04 pred 1 uro 2 min branja 25

Avtor:
STA
Nedeljko Todorović, Boris Mijić in Aleksander Štorek

Odbor DZ za zdravje bi moral obravnavati predlog zakona, ki bi vzpostavil pravno podlago za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge, a so v Resnici predlog tik pred zdajci umaknili. Poslanci Resnice na seji sicer niso bili prisotni, zato člani odbora niso dobili pojasnila predlagatelja, zakaj je predlog umaknil.

Predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge je poslanska skupina Resnica v DZ vložila konec maja. S predlogom so predvidevali uvedbo sistema naključnega testiranja poslancev, predsednika vlade, ministrov in državnih sekretarjev na prepovedane droge.

A je skupina poslancev Resnice s prvopodpisanim Nedeljkom Todorovićem danes predlog zakona umaknila iz postopka obravnave, s tem pa je zakonodajni postopek končan, je na seji povedala predsednica odbora Iva Dimic iz NSi.

Nedeljko Todorović, Boris Mijil in Aleksander Štorek
Nedeljko Todorović, Boris Mijil in Aleksander Štorek
FOTO: Bobo

Razlogi za umik niso znani

Predlog umika sicer na spletni strani DZ ni dostopen, prav tako ga na seji predlagatelj ni predstavil, tako razlogi za umik niso znani. Ob to se je obregnila poslanka Levice Nataša Sukič, ki jo je zanimalo, "kako to, da je tako vehementno napovedana točka dnevnega reda skrivnostno izginila brez vsakršnega pojasnila".

V Levici so sicer v torek napovedali, da bodo podprli predlog zakona, če bo Resnica očistila svoje vrste in poskrbela za odstop Borisa Mijiča in Zorana Stevanovića. "Če v Resnici ne bodo pojasnili razloga za umik, si lahko to razlagamo le, da so klonili pod ultimatom," je tudi poudarila Sukič.

Sukič je odgovorila vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec. Kot je pojasnila, so v pogajanjih in pri pripravi dopolnil k predlogu zakona ugotovili, da je zakon neprimeren za obravnavo, ker da ne naslavlja pravilno določenih zadev. "Torej ni šlo za to, da bi klonili pod vašim pritiskom, češ, podprli bomo zakon, če Stevanović odstopi. To je nesmiseln poziv," je odgovorila Godec.

Poslanka Svobode Sara Žibrat pa je opozorila, da je bil predlog zakona v zakonodajni postopek vložen že osemkrat. "Mislim, da gre za popolnoma enak zakon, kot ste ga spisali v SDS, in ste že vedeli, da je protiustaven, mnenje zakonodajno-pravne službe DZ je bilo že večkrat izraženo," je poudarila. Spomnila je tudi, da ne gre za prvi predlog zakona, ki so ga v Resnici umaknili.

Naknadno so iz Resnice na več družbenih omrežjih sporočili, da so predlog zakona z dnevnega reda umaknili le za nekaj dni, "ker ga bomo dopolnili s testi na dodatne droge", so dodali.

Resnica testiranje na droge Državni zbor politični funkcionarji zakonodajni postopek

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KOMENTARJI25

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Normalka
09. 09. 2026 16.07
Pa ne da se Lažnica kdaj kaj premisli ali naredi drugače od obljubljenega. Res me to čudi.,
Odgovori
+1
1 0
ArkaMast
09. 09. 2026 16.02
Morda mu je Janša ukazal tako, ker je njegove fante iz podmladka spet zaneslo.
Odgovori
+0
1 1
Gašper15
09. 09. 2026 16.02
Najvec belega snega je v Levici saj na volilnih socenjih tega Luka mesec ni mogel skriti mu je skozi nagajal smrcek
Odgovori
-1
1 2
ArkaMast
09. 09. 2026 16.04
Si zamešal fante iz SDS podmladka. Posnetki iz Bohinja to dokazujejo. Mesec je pa parkrat joint potegnil, kot vsak normalen.
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+1
1 0
ArkaMast
09. 09. 2026 15.56
Stevanovič je ugotovil, da je njegov kader zadet in se je ustrašil spet.
Odgovori
-1
1 2
LT68
09. 09. 2026 15.55
Umaknili so le začasno
Odgovori
+0
1 1
Morgoth
09. 09. 2026 15.53
Baje so od Levice in GS prejeli podkupnino.
Odgovori
+4
5 1
flojdi
09. 09. 2026 15.51
???hej ..a alkohol je pa Dovoljen.aja to je Normala
Odgovori
+1
1 0
Boti
09. 09. 2026 15.50
pa test zkp
Odgovori
0 0
ArkaMast
09. 09. 2026 15.50
Beli snegec iz SDS in Resnice :))... drogeraši
Odgovori
+0
3 3
galeon
09. 09. 2026 15.49
Bi si sami skopali jamo. Neresnost
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+0
1 1
flojdi
09. 09. 2026 15.48
Vsem Izvoljenim bi nikakršen test ne smel biti problem. Ampak očitno je
Odgovori
+2
2 0
mestni
09. 09. 2026 15.47
prazen parlament po testiranju zato so proti
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+1
1 0
strpno
09. 09. 2026 15.45
"Sukič je odgovorila vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec." Bi bilo težko, da bi malo spoštovali slovenščino in začeli spet sklanjati priimke?
Odgovori
+1
1 0
Uporabnik-1442225
09. 09. 2026 15.39
Verjetno če imaš sam veliko dreka na glavi boš proti
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+4
4 0
Nelevonedesno
09. 09. 2026 15.38
Ko so droge malo popustile so ugotovili kaj so predlagali. Bi ostali brez poslancev, če bi zakon bil sprejet!!!
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+7
9 2
yolli
09. 09. 2026 15.36
Odmaknili so zato , da se dopolni seznam drog......samo zato !!!
Odgovori
+3
4 1
Vsevedni Joža
09. 09. 2026 15.36
Ja usrali so se, ker bi resnica prišla na dan. Pol SDS-a našmrkanega ali pa na zdravilih, ki jim jemljejo opravilno sposobnost.
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+7
10 3
DM721108
09. 09. 2026 15.35
Ugotovili so kaj točno konzumira Mesečnik in ker to prej ni bilo zajeto, so zdaj dodali! Kmalu bomo videli a ti testi pokažejo pozitivno tudi na Ste.voide.....pardon steroide!
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+2
5 3
jank
09. 09. 2026 15.28
Ja, ustrašili so se za stevilonico, da bi mu odkrili stevoide, pardon, steroide.
Odgovori
+7
10 3
B1964
09. 09. 2026 15.28
Jaz bi Janeza prvo testiral pa njegove hlapceke
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+5
8 3
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