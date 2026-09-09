Testiranje funkcionarjev na droge: Resnica predlog zadnji trenutek umaknila

A je skupina poslancev Resnice s prvopodpisanim Nedeljkom Todorovićem danes predlog zakona umaknila iz postopka obravnave, s tem pa je zakonodajni postopek končan, je na seji povedala predsednica odbora Iva Dimic iz NSi.

Predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge je poslanska skupina Resnica v DZ vložila konec maja. S predlogom so predvidevali uvedbo sistema naključnega testiranja poslancev, predsednika vlade, ministrov in državnih sekretarjev na prepovedane droge.

Predlog umika sicer na spletni strani DZ ni dostopen, prav tako ga na seji predlagatelj ni predstavil, tako razlogi za umik niso znani. Ob to se je obregnila poslanka Levice Nataša Sukič, ki jo je zanimalo, "kako to, da je tako vehementno napovedana točka dnevnega reda skrivnostno izginila brez vsakršnega pojasnila".

V Levici so sicer v torek napovedali, da bodo podprli predlog zakona, če bo Resnica očistila svoje vrste in poskrbela za odstop Borisa Mijiča in Zorana Stevanovića. "Če v Resnici ne bodo pojasnili razloga za umik, si lahko to razlagamo le, da so klonili pod ultimatom," je tudi poudarila Sukič.

Sukič je odgovorila vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec. Kot je pojasnila, so v pogajanjih in pri pripravi dopolnil k predlogu zakona ugotovili, da je zakon neprimeren za obravnavo, ker da ne naslavlja pravilno določenih zadev. "Torej ni šlo za to, da bi klonili pod vašim pritiskom, češ, podprli bomo zakon, če Stevanović odstopi. To je nesmiseln poziv," je odgovorila Godec.

Poslanka Svobode Sara Žibrat pa je opozorila, da je bil predlog zakona v zakonodajni postopek vložen že osemkrat. "Mislim, da gre za popolnoma enak zakon, kot ste ga spisali v SDS, in ste že vedeli, da je protiustaven, mnenje zakonodajno-pravne službe DZ je bilo že večkrat izraženo," je poudarila. Spomnila je tudi, da ne gre za prvi predlog zakona, ki so ga v Resnici umaknili.

Naknadno so iz Resnice na več družbenih omrežjih sporočili, da so predlog zakona z dnevnega reda umaknili le za nekaj dni, "ker ga bomo dopolnili s testi na dodatne droge", so dodali.