Testiranje kot ključen ukrep proti hepatitisom

Virusni hepatitis je po besedah infektologinje v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana Mojce Matičič tiha zdravstvena grožnja, saj večina okuženih tekom let ne pokaže bolezenskih znakov. Prav zato je po njenih ocenah v Sloveniji s hepatitisom B okuženih okoli 10.000 prebivalcev, znanih pa le 3500, s hepatitisom C pa okoli 1000, je izpostavila na današnji novinarski konferenci. Če hepatitisa B in C ne zdravimo, lahko čez leta privedeta do odpovedi jeter in pa nastanka raka jeter, je pojasnila. Opozorila je, da v Evropi nimamo presejalnega sistema za raka jeter, zato je testiranje izrednega pomena. Sta pa hepatitis B in C po besedah Matičič bolezni s stotimi obrazi, saj ne vplivata samo na jetra, med drugim lahko sprožita tudi sladkorno bolezen tipa 2, določene bolezni ledvic, revmatske bolezni ali artritis.

Okužba preide v kronično vseživljenjsko okužbo

Opozorila je, da pri večini okuženih s hepatitisom C in 10 odstotkov tistih s hepatitisom B, okužba preide v kronično vseživljenjsko okužbo. "To je zelo zahrbtna okužba, saj se ne zavedamo, da smo se okužili in smo kronično vseživljenjsko ostali okuženi," je pojasnila. Najpogostejši simptom je sicer nepojasnjena utrujenost, lahko se pojavijo tudi bolečine v sklepih, bolečine v mišicah, otekanje, trebušni problemi, spahovanje, izguba teka ali teže.

Hepatitis B FOTO: AP

Poudarila je, da imamo v boju proti okužbam v Sloveniji na voljo "odlična orodja". Hepatitis C je tako povsem ozdravljiv, a le če ga odkrijemo dovolj zgodaj. Hepatitis B sicer še ni popolnoma ozdravljiv, ampak je obvladljiv z zdravili. Letos so tako na področju zdravljenja hepatitisa B predstavili novo zdravilo, ki delujejo povsem drugače kot predhodna. "S temi zdravili bomo lahko skoraj pozdravili hepatitis B, predvsem pa bomo bistveno zmanjšali nevarnost, da bi prišlo do raka jeter," je pojasnila Matičič. Obeta si, da bo zdravilo kmalu potrdila Evropska agencija za zdravila.

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