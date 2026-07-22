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Slovenija

Testiranje kot ključen ukrep proti hepatitisom

Ljubljana, 22. 07. 2026 13.26 pred 18 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
STA N.L.
Testiranje na hepatitis

Virusni hepatitisi so tiha zdravstvena grožnja, saj se večina okuženih ne zaveda bolezni, je pred svetovnim dnevom hepatitisa, ki ga zaznamujemo 28. julija, dejala Mojca Matičič z infekcijske klinike UKC Ljubljana. Ključno je testiranje, zato bo na ljubljanski infekcijski kliniki 27. in 28. julija potekala akcija anonimnega brezplačnega testiranja.

Virusni hepatitis je po besedah infektologinje v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana Mojce Matičič tiha zdravstvena grožnja, saj večina okuženih tekom let ne pokaže bolezenskih znakov. Prav zato je po njenih ocenah v Sloveniji s hepatitisom B okuženih okoli 10.000 prebivalcev, znanih pa le 3500, s hepatitisom C pa okoli 1000, je izpostavila na današnji novinarski konferenci.

Če hepatitisa B in C ne zdravimo, lahko čez leta privedeta do odpovedi jeter in pa nastanka raka jeter, je pojasnila. Opozorila je, da v Evropi nimamo presejalnega sistema za raka jeter, zato je testiranje izrednega pomena. Sta pa hepatitis B in C po besedah Matičič bolezni s stotimi obrazi, saj ne vplivata samo na jetra, med drugim lahko sprožita tudi sladkorno bolezen tipa 2, določene bolezni ledvic, revmatske bolezni ali artritis.

Okužba preide v kronično vseživljenjsko okužbo

Opozorila je, da pri večini okuženih s hepatitisom C in 10 odstotkov tistih s hepatitisom B, okužba preide v kronično vseživljenjsko okužbo. "To je zelo zahrbtna okužba, saj se ne zavedamo, da smo se okužili in smo kronično vseživljenjsko ostali okuženi," je pojasnila.

Najpogostejši simptom je sicer nepojasnjena utrujenost, lahko se pojavijo tudi bolečine v sklepih, bolečine v mišicah, otekanje, trebušni problemi, spahovanje, izguba teka ali teže.

Hepatitis B
Hepatitis B
FOTO: AP

Poudarila je, da imamo v boju proti okužbam v Sloveniji na voljo "odlična orodja". Hepatitis C je tako povsem ozdravljiv, a le če ga odkrijemo dovolj zgodaj. Hepatitis B sicer še ni popolnoma ozdravljiv, ampak je obvladljiv z zdravili. Letos so tako na področju zdravljenja hepatitisa B predstavili novo zdravilo, ki delujejo povsem drugače kot predhodna. "S temi zdravili bomo lahko skoraj pozdravili hepatitis B, predvsem pa bomo bistveno zmanjšali nevarnost, da bi prišlo do raka jeter," je pojasnila Matičič. Obeta si, da bo zdravilo kmalu potrdila Evropska agencija za zdravila.

Akcija anonimnega brezplačnega testiranja

Ob svetovnem dnevu hepatitisa, bo tako na ljubljanski kliniki za infekcije bolezni in vročinska stanja v ponedeljek in torek med 12. in 18. uro potekala akcija anonimnega brezplačnega testiranja na okužbo z virusom hepatitisa B in C. Testirajo se lahko vsi, tudi osebe brez zdravstvenega zavarovanja ter brez predhodnega naročanja. Na voljo bo tudi specialist infektolog za virusne hepatitise, ki bo odgovarjal na morebitna vprašanja.

Na testiranje vabijo vse, ne zgolj tvegane skupine, saj se lahko vsak nevede okuži z uporabo zobne ščetke ali britvice okužene osebe, je pojasnila Matičič. Virusa se tako širita preko krvi in drugih telesnih tekočin, z nezaščitenimi spolnimi odnosi z okuženo osebo ali pa z okužene matere na plod oziroma novorojenca. Hepatitis B je sicer najbolj prenosljiv med hepatitisi, prav zato je tudi pomemben program obveznega cepljenja proti hepatitisu B, je izpostavila.

Poleg akcije pa bodo oba dneva študentje in študentke, ki sodelujejo v projektih Virus in Imuno pri Društvu študentov medicine Slovenije, na Prešernovem trgu ozaveščali o pomenu testiranju.

hepatitis testiranje UKC Ljubljana zdravje infektologija
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