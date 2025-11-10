Testiranje na bakterijo, ki povzroča raka: odzvalo se je le 38 odstotkov povabljenih

V ZD Ljubljana pilotno preventivno presejalno testiranje na okužbo z bakterijo Helicobacter pylori v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) izvajajo v okviru evropskega projekta Togas. Raziskava poteka na naključnem vzorcu 10.430 pacientov v starosti 30–34 let, ki so opredeljeni v ambulantah družinske medicine.
Na pisno vabilo se je odzvalo okoli 4000 pacientov oz. 38 odstotkov povabljenih. Od prijavljenih je 3102 oseb že opravilo odvzem krvi za testiranje na okužbo. Na današnji novinarski konferenci so k sodelovanju znova povabili vse, ki so vabilo prejeli, a se niso odzvali. Prav tako so znova povabili osebe, ki so se na vabilo odzvale, a še niso opravile odvzema krvi.
Vodja projekta, gastroenterolog Bojan Tepeš je danes pojasnil, da rak želodca v svetovnem merilu ostaja velik javnozdravstveni izziv. Vsako leto za njim zboli okoli milijon bolnikov, 770.000 pa jih umre. Rak ima slabo prognozo, saj ga v veliki večini primerov odkrijejo prepozno. Kot je pojasnil Tepeš, ga je sicer mogoče preprečiti v 89 odstotkih primerov.
Z zdravljenjem okužbe z bakterijo Helicobacter pylori pri bolnikih občutno zmanjšajo možnost za nastanek raka želodca, razjede na želodcu in drugih zdravstvenih težav. Kot je pojasnil Tepeš, je sicer 80 odstotkov vseh okuženih z bakterijo brez simptomov, pri ostalih pa so ti pogosto zelo nespecifični. "Ko imamo prve težave zaradi te okužbe, je lahko rak želodca že napredoval," je orisal.
Slovenija je na sedmem mestu po številu novih primerov raka želodca med državami EU, rak želodca pa je v državi četrti najpogostejši vzrok smrti zaradi raka, je dejala Tatjana Kofol Bric z NIJZ. Leta 2022 je bilo v Sloveniji 466 novih primerov raka želodca in 288 smrti, saj le 30 odstotkov bolnikov doživi pet let po diagnozi. Primeri raka želodca so po besedah Kofol Bric pogosteje odkriti med prebivalci vzhodnega dela Slovenije.
Družinska zdravnica iz ZD Ljubljana Tea Stegne Ignjatovič je medtem pojasnila, da je od 3100 testiranih oseb 2700 že prejelo informacijo, da okužbe nimajo. "Okužbo smo že pozdravili pri 230 pacientih, kar smo tudi potrdili s ponovnim dihalnim testom. V primeru neuspešnega zdravljenja smo pri treh osebah zdravljenje ponovili s spremenjeno shemo in pri vseh dosegli uspešno ozdravitev," je pojasnila.
Vsi, ki so bili k sodelovanju pri projektu povabljeni letos, lahko naročilnico za laboratorije ZD Ljubljana prevzamejo prek spleta. Tako ni potreben obisk ambulante, temveč le prihod v laboratorij na odvzem krvi, je pojasnila.
Dodala je, da zdravljenje okužbe z bakterijo Helicobacter pylori ni pomembno zgolj za vsakega posameznika, temveč tudi za skupnost. Posamezniki, ki se testiranja udeležijo, s sodelovanjem namreč prispevajo k pridobitvi podatkov, ki jih potrebujemo za oblikovanje predloga za presejalni program za preprečevanje oziroma zmanjševanje raka želodca na ravni EU.
