Testiranje na bakterijo, ki povzroča raka: odzvalo se je le 38 odstotkov povabljenih

V ZD Ljubljana pilotno preventivno presejalno testiranje na okužbo z bakterijo Helicobacter pylori v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) izvajajo v okviru evropskega projekta Togas. Raziskava poteka na naključnem vzorcu 10.430 pacientov v starosti 30–34 let, ki so opredeljeni v ambulantah družinske medicine.

Na pisno vabilo se je odzvalo okoli 4000 pacientov oz. 38 odstotkov povabljenih. Od prijavljenih je 3102 oseb že opravilo odvzem krvi za testiranje na okužbo. Na današnji novinarski konferenci so k sodelovanju znova povabili vse, ki so vabilo prejeli, a se niso odzvali. Prav tako so znova povabili osebe, ki so se na vabilo odzvale, a še niso opravile odvzema krvi.

Vodja projekta, gastroenterolog Bojan Tepeš je danes pojasnil, da rak želodca v svetovnem merilu ostaja velik javnozdravstveni izziv. Vsako leto za njim zboli okoli milijon bolnikov, 770.000 pa jih umre. Rak ima slabo prognozo, saj ga v veliki večini primerov odkrijejo prepozno. Kot je pojasnil Tepeš, ga je sicer mogoče preprečiti v 89 odstotkih primerov.

Z zdravljenjem okužbe z bakterijo Helicobacter pylori pri bolnikih občutno zmanjšajo možnost za nastanek raka želodca, razjede na želodcu in drugih zdravstvenih težav. Kot je pojasnil Tepeš, je sicer 80 odstotkov vseh okuženih z bakterijo brez simptomov, pri ostalih pa so ti pogosto zelo nespecifični. "Ko imamo prve težave zaradi te okužbe, je lahko rak želodca že napredoval," je orisal.