Redno testirajo le policiste, ki varujejo določene osebe in objekte

Eden ključnih ukrepov, s katerim lahko dovolj hitro odkrijemo nove okužbe ter s tem preprečimo nadaljnje širjenje novega koronavirusa, je redno testiranje. To so tako uvedli v številnih podjetjih, redno se morajo testirati na primer tudi trgovci oziroma osebe, ki izvajajo storitve ali prodajo blaga, pa tudi obrtniki in taksisti, enkrat tedensko pa morajo na odvzem brisa tudi vsi zaposleni v vzgoji in izobraževanju. Glavni razlog – ker so v neposrednem stiku s potrošniki oziroma učenci.

Dnevno pa so v stiku z občani tudi policisti. A zanje redno tedensko testiranje s hitrimi antigenskimi testi ni obvezno.

Testirajo policiste, ki so prišli v tvegan stik z okuženo osebo ali kažejo znake okužbe

Na Policiji pojasnjujejo, da so bili sicer že pred pojavom prvih primerov okužb z novim koronavirusom "zavoljo preprečevanja vnosa in posledičnega širjenja okužb na ministrstvu in v organih v sestavi predpisani in izvedeni številni ukrepi, ki omogočajo karseda nemoteno opravljanje delovnih nalog".

Eden izmed teh ukrepov je tudi zagotovitev preventivnih testiranj policistov, ki so prišli v morebiten tvegan stik z okuženimi osebami oziroma pri katerih obstaja sum na okužbo z virusom SARS-CoV-2. Testiranja se izvajajo v različnih zdravstvenih domovih, obravnave pa se izvedejo "po dogovorjenih organizacijskih postopkih, kot je bilo za Policijo dogovorjeno z Ministrstvom za zdravje in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje že takoj po razglasu epidemije spomladi lani",dodajajo na Policiji.

Na testiranje se torej napoti policiste s sumom na covid-19 oziroma tiste, ki imajo znake akutne okužbe dihal,"da se izključi možna okužba z virusom SARS COV-2 zaradi preprečevanja širjenja okužbe v Policiji in seveda tudi v naši državi". V primerih, ko se je v policijskih enotah pojavilo večje število okuženih zaposlenih, pa se testiranje izvaja s PCR-testi, ki veljajo z najzanesljivejše v diagnostiki okužb.

Ob uveljavljenih ukrepih za preprečitev širjenja covida-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih meja Slovenije se pri vračanju iz držav ali administrativnih enot držav s poslabšano epidemiološko sliko policiste prav tako napoti na PCR-testiranje, še pojasnjujejo na Policiji. To še posebej velja za policiste, ki so zaradi izvrševanja nalog v tujini lahko prišli v stik z okuženo osebo ali prihajajo iz okuženega območja čez mejo oziroma obstaja veliko tveganje, da so se tam okužili. Na testiranje se jih tako napoti takoj po vrnitvi v domovino oziroma so napoteni v karanteno.

"Testiranja, ki jih policisti opravijo pred napotitvijo na delo ali službeno potovanje v tujino, kjer se ob vstopu v drugo državo ali na zahtevo organizatorja zahteva negativni izvid testiranja, se štejejo kot obveznost in finančni strošek službenega potovanja."