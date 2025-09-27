Svetli način
Testiranje sistema alarmiranja: ob 12. uri bodo zapiskali telefoni

Ljubljana, 27. 09. 2025 07.27 | Posodobljeno pred 32 minutami

STA , M.S.
Ob 12. uri bodo uporabniki mobilnih naprav po državi v okviru javnega testiranja sistema za množično obveščanje in alarmiranje SI-Alarm dobili testno sporočilo. To se bo samodejno prikazalo na zaslonu naprave, spremljal pa ga bo glasen zvočni signal tudi v primeru, da je naprava nastavljena na tihi način. Prejemnikom sporočil ni treba ukrepati.

Testno potisno sporočilo bodo predvidoma prejeli vsi, ki bodo opoldne priklopljeni na katerokoli slovensko mobilno omrežje.

Pošiljatelj testnega sporočila bo Uprava za zaščito in reševanje. Sporočilo bo v slovenskem in angleškem jeziku, na področju narodnih skupnosti tudi v italijanskem in madžarskem jeziku.

V njem bo pisalo: "To je testno sporočilo Uprave RS za zaščito in reševanje. Na enak način boste v prihodnje na mobilne telefone prejemali sporočila v primeru naravnih in drugih nesreč. Država je ta sistem vzpostavila za večjo zaščito ljudi, živali in premoženja. TEST TEST TEST".

Testno sporočilo Si-ALARM
Testno sporočilo Si-ALARM FOTO: Gov.si

 

Namen testiranja je, da telekomunikacijski operaterji in Uprava za zaščito in reševanje preverijo delovanje sistema pred njegovo polno uveljavitvijo. Testiranje pa je pomembno tudi za prebivalce, da se seznanijo s sistemom ter preverijo, ali njihove naprave prejemajo in prikazujejo ta sporočila, je ta teden v pogovoru za STA pojasnila ministrica za digitalno preobrazbo Ksenija Klampfer.

Glavno sporočilo pristojnih organov je, da prejemnikom testnih sporočil ni treba ukrepati. "Nobenega obveščanja, da je kdo dobil sporočilo, nobenega obveščanja, da ni dobil sporočila, tudi iskanje dodatnih informacij ni potrebno," je pretekli teden v izjavi za medije poudaril generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Leon Behin.

Zvezdana Mlakar na robu smrti: 'To je izkušnja, ki mi je dala misliti'

KOMENTARJI (4)

V SHESHELJ
27. 09. 2025 08.07
Od kje pravica, da se mi pošlje sporočilo...kje je tu moje dovoljenje, da se strinjam s tem...se lahko umeša kakšen odvetnik? Kdo jim je dovolil, da sploh to počnejo?
kala 09
27. 09. 2025 08.05
Jaz sem si danes vzel dopust,da se pripravim kako bo to delovalo.
ptuj.si
27. 09. 2025 08.02
Ljudje, namesto, da razmišljate kako bi to sporočilo in zvok onemogočili idite raje na sprehod in na obisk prijateljem.
proofreader
27. 09. 2025 08.01
140.000 evrov so porabili samo za to obveščanje o današnjem pošiljanju. Več kot za maketo drugega tira.
