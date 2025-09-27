Testiranje sistema alarmiranja: ob 12. uri bodo zapiskali telefoni

Testno potisno sporočilo bodo predvidoma prejeli vsi, ki bodo opoldne priklopljeni na katerokoli slovensko mobilno omrežje.

Pošiljatelj testnega sporočila bo Uprava za zaščito in reševanje. Sporočilo bo v slovenskem in angleškem jeziku, na področju narodnih skupnosti tudi v italijanskem in madžarskem jeziku.

V njem bo pisalo: "To je testno sporočilo Uprave RS za zaščito in reševanje. Na enak način boste v prihodnje na mobilne telefone prejemali sporočila v primeru naravnih in drugih nesreč. Država je ta sistem vzpostavila za večjo zaščito ljudi, živali in premoženja. TEST TEST TEST".