Tešu zelena luč za uvoz premoga

Kot izhaja iz dokumenta, ki ga je pridobila TV Slovenija, so v Tešu predvideli, da naj bi vsak dan do Šoštanja pripeljal vlak s 1200 tonami premoga, ki bi ga nato 60 tovornjakov prepeljalo do deponije.

Ta premog bi nato dodajali obstoječemu lignitu, zato domačine skrbi, da se bodo izpusti toplogrednih plinov povečali. Na Arsu so po navedbah televizije pojasnili, da sprememba ne bo imela pomembnih vplivov na zdravje prebivalcev, zato Teš ne potrebuje novega okoljevarstvenega dovoljenja.

Minister za okolje in prostorSimon Zajc je za TVS dejal, da je premajhna količina slovenskega premoga dodaten razlog za predčasno zaprtje te termoelektrarne. Predstavnik Civilne iniciative Šoštanj Valter Kolar pa je opozoril, da Arso lokalne skupnosti ni vprašal za mnenje.