Tetovatorji: Tetoviranje ni več tabu tema v Sloveniji

Tako v Sloveniji kot drugod po svetu je tetoviranje od svojega začetka kot tabu tema preraslo v 'mainstream' umetnost. Spremembe opazujejo tudi slovenski tetovatorji, med njimi tudi tisti, s katerimi smo se pogovarjali: "Tetoviranje je bila včasih po celem svetu tabu tema, ker so se tetovirali predvsem kriminalci, zaporniki, mornarji, motoristi. Bila je subkulturna tema." V današnjem času pa je tetoviranje postalo način izražanja identitete, osebnih zgodb, hobijev in vrednot. S sodobno tehnologijo in napredkom v oblikovanju pa se razvija še naprej.

V preteklosti je bilo tetoviranje neposredna povezava z določenimi skupinami ljudi in subkulturami. Tetovaže so bile pogosto povezane z vojaškimi enotami, kriminalnimi združbami in mornarji, kar je pripomoglo k njihovemu negativnemu ugledu v družbi. Določene tetovaže so bile običajno omejene na skupine in posameznike ter so pogosto nakazovale na nesprejemljivo vedenje oziroma pripadnost neki določeni družbeni skupini. Stigma o tetoviranju počasi izginja, kar opazijo tudi slovenski tetovatorji in tetoviranci. "Tetoviranje je bila včasih po celem svetu tabu tema, ker so se tetovirali predvsem kriminalci, zaporniki, mornarji ter motoristi. Bila je subkulturna tema," nam pove ljubljanski tetovator, ustanovitelj studia Zeeraw Tattoo, Brin Matko. Doda še, da se danes razlika vidno opazi in da je tetoviranje pridobilo večjo priljubljenost in sprejetost v slovenski družbi: "Danes se razlika kaže tudi v tem, da se vedno več starejših ljudi odloča za tetoviranje, ker se jim mogoče že včasih ni zdelo tako narobe, kolikor je bilo družbeno nesprejemljivo."

V Sloveniji lahko najdemo kar nekaj odličnih tattoo studiev ali solo artistov, ki postavljajo tetoviranje na sodobno raven. Tetoverski studii ponujajo široko paleto stilov in možnosti za tetoviranje, kar je prispevalo k večji prepoznavnosti in sprejetosti tetoviranja kot oblike umetnosti. "Vse, kar se dogaja, je plus celotni tatu kulturi, vedno bolj je sprejemljiva in se nanjo ne gleda več kot na neko zaporniško oziroma tolpaško zadevo," je prepričan Žiga Mlakar, ljubitelj tetoviranja. Ozaveščanje o tem, da so tetovaže osebna odločitev posameznika in ne nujno kazalnik slabega značaja, je čedalje večje, pomembno pa je upoštevati tudi to, da so mnenja in odzivi ljudi različni in da tetoviranje še vedno ni sprejeto enako široko in odobravajoče v vseh slovenskih družbenih krogih. Je pa iz označevanja pripadnosti in subkulture tetovaža prerasla v izražanje umetnosti na telesu, ki lahko za posameznika nosi globlji pomen ali pa mu služi kot modni dodatek.

Razvoj tetoviranja je še vedno v razcvetu in tudi tetovatorji niso povsem prepričani, kam jih nove tehnologije, oprema in družba še lahko popeljejo. V ustvarjanju na koži se preizkuša tudi več in več izobraženih slikarjev in ne samo tako imenovanih "obrtnikov", tako da bo tudi njihova navzočnost pokazala nove veje te industrije. " Že pet let nazaj smo mislili, da se tetoviranje ne more več premakniti naprej, vendar se je veliko stvari spremenilo. Težko si zamislim, kaj vse nas še čaka, bo pa zagotovo preobrat v industriji odprla umetna inteligenca," o prihodnosti tetoviranja pravi Matko. Tetoverka Mina Ilić, ki prihaja iz Srbije, pa novo težavo v današnjem svetu tetoviranja vidi v tako imenovanih "Instagram in Pinterest tetovažah": "To so tetovaže, ki so narejene tako, da so na fotografiji ali videu videti fenomenalno, vendar je težava v tem, kako bo to videti na koži po določenih letih ali celo mesecih."