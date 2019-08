Tetra v revizijo, policija lahko ostane brez zaščitenih komunikacij

Državna revizijska komisija je odločila, da bo obe pritožbi, tako Leonarda kot Iskratela, združila v en revizijski postopek. V nadaljevanju pregleda razpisnega gradiva in postopkov so odločili, da se zahtevkoma vlagateljev ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila, ki je 16. 5. že bila izdana. Maja je bil izbran državni Telekom, po nekaterih ocenah gre za več kot deset milijonov vreden posel, zdaj bodo morali ponudbe preveriti še enkrat.

V izpodbijani odločitvi je videti, da je MNZ ponudbo Iskratela izločil, "ker zmnožek maksimalnih dimenzij ponujenega ročnega radijskega termina presega maksimalno dopusten zmnožek 300 cm3," ponudbo Leonarda pa je izločil, ker je"po poteku roka za oddajo ponudb s spremembo podatka o širini in globini ponujenega ročnega radijskega terminala spremenil vsebino ponudbe v tehničnem delu." V Iskratelu so se nad odločitvijo pritožili, saj so trdili, da so ponudili enak tip radijskih postaj, kot jih ima policija že v uporabi in jih ima namen uporabljati tudi v novem sistemu. MNZ je preko razpisa želel nabaviti 4.800 takih naprav, za preizkušanje pa samo 20, zato so v Iskratelu smatrali, da je enak model pravilna izbira. Na MNZ se niso strinjali, Iskratel pa trdi, da širina in globina res nista ves čas enaka, kot so želeli,a da je izpolnjen pogoj o volumnu.

Leonardo je zahteval, da se jim omogoči vpogled v pisno korespondenco med Telekomom in MNZ in del dokumentacije, na katero se za pisna komunikacija nanaša, to pa ni bilo odobreno. V odločitvi piše, da so pri Leonardu trdili, da"jim je bil nezakonito onemogočen vpogled v pisno korespondenco med naročnikom in izbranim ponudnikom, v posledici pa mu je onemogočeno dokazovanje, da je izbrani ponudnik spreminjal in dopolnjeval ponudbo na nedopusten način."Kot so tudi trdili, pojasnilo natančnih podatkov o dimenzijah ne predstavlja spreminjanja ponudbe v delu, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila v smislu zamenjave prvotno ponujenega predmeta z novim predmetom, saj ves čas ponuja enak ročni radijski terminal, dodatki so pa tisti, ki bi lahko spremenili mere, a se volumen, kot je v gradivu, ne spreminja.

Državna revizijska komisija je presojala, ali sta naročnika pravilno opredelila vse tehnične specifikacije, tudi napisala, da so bile dopolnitve vložene, a na koncu so zapisali, da je MNZ ponudbe Iskratela, Leonarda in Telekoma, ki imajo vse pomanjkljivost v delu, ki se nanaša na ponujene ročne radijske terminale, različno obravnaval, "s čimer je naročnik kršil enakopravno obravnavo ponudnikov (kršitev 9. člena ZJN-2), ki od naročnika zahteva, da enake dejanske stanove obravnava enako, različne pa temu primerno in sorazmerno različno." V kratkem povedano, Leonardo in Iskratel nista smela dopolniti ponudbe, medtem ko je Telekom to lahko storil in s tem je MNZ kršil načelo enakopravne obravnave.

Državna revizijska komisija je že na podlagi neenakopravne obravnave glede dopolnitev odločila, da je prišlo do napak v postopkih in ugodila zahtevi, zato ni obravnavala drugih pritožb naročnikov. Z razveljavitvijo odločitve o oddaji javnega naročila se postopek oddaje javnega naročila pri MNZ tako vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb.MNZ je prav tako dolžan Iskratelu plačati 25.000 evrov, kot povračilo stroškov pravnega varstva.