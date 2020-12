Podpisali pogodbo za izgradnjo infrastrukture sistema Tetra

V. d. generalnega direktorja Policije Andrej Jurič in predstavnik skupine ponudnikov Primož Kučič iz Telekoma Slovenije sta podpisala pogodbo za izgradnjo infrastrukture in vzdrževanje digitalnega radijskega sistema Tetra. S tem naj bi Slovenija pridobila boljšo, 90-odstotno pokritost ter sodobno opremo. Odločitev o izgradnji je tedanja vlada sicer sprejela že leta 2002.

V. d. generalnega direktorja Policije Andrej Jurič in predstavnik skupine ponudnikov Primož Kučičiz Telekoma Slovenije sta danes podpisala pogodbo za izgradnjo infrastrukture in vzdrževanje digitalnega radijskega sistema državnih organov RS po standardu TETRA, so sporočili z notranjega ministrstva. Na dogodku je bil prisoten tudi minister za notranje zadeve Aleš Hojs.

icon-expand V. d. generalnega direktorja Policije Andrej Jurič, minister za notranje zadeve Aleš Hojs in predstavnik Telekoma Primož Kučič FOTO: MNZ

Z novim sistemom bo policija dobila najsodobnejšo opremo, ki je trenutno na tržišču. Na notranjem ministrstvu pri tem navajajo, da so bistvene prednosti novega sistema boljša pokritost ozemlja (z novim sistemom bo 90-odstotna, z obstoječim le 60-odstotna), večje število baznih postaj (z novim sistemom jih bo 150, z obstoječim 80), boljša zaščita, večja zmogljivost omrežja in povezljivost z novimi širokopasovnimi tehnologijami, kot sta LTE in 5G. Poleg tega poudarjajo tudi, da je del obstoječega omrežja star že 17 let ter da naj bi s tem prihranili milijon evrov letno.

Javno naročilo je bilo objavljeno julija letos. Odločitev o oddaji javnega naročila je bila pravnomočna 24. novembra 2020, danes pa je bila podpisana pogodba s skupino ponudnikov Telekom Slovenije, Airbus Defence and Space Oy in Iskratel. Vrednost je nekaj manj kot 15 milijonov evrov, od tega bo 7,77 milijona namenjenega za izgradnjo, 7,17 milijona pa za osemletno vzdrževanje sistema. Rok za izgradnjo je 400 dni, potekala bo v treh fazah. Omrežje poleg Policije uporabljajo tudi drugi državni organi.

Gre sicer za dolgoletne postopke, ki so vodili do današnjega podpisa pogodbe – Odločitev o izgradnji Tetre je takratna vlada sprejela že leta 2002. Avgusta lani je državna revizijska komisija sicer ugodila zahtevku za revizijo postopkov pri oddaji javnega naročila za nakup novega sistema Tetra. MNZ je maja lani odločilo, da posel dobi Telekom, nakar sta se pritožila Iskratel, d. o. o., in italijanski Leonardo. "Prejšnji razpis se je vlekel štiri leta in po štirih letih neuspešno končal z razveljavitvijo celotnega razpisa na državni revizijski komisiji. Tokrat pa kljub reviziji, ki je bila vložena (sicer le na razpisno dokumentacijo), ta ni v večji meri zaustavila poteka,"je danes dejal minister Hojs in se zahvalil državni revizijski komisiji za hiter odziv. Jurič je medtem dejal, da je za delo Policije pomembno, da se odzove hitro, a premišljeno. To pa je možno le, če imamo hiter in ustrezno zaščiten prenos informacij, ki omogoča tudi natančno koordinacijo dela in povezovanje z drugimi državnimi organi, ko je to potrebno. "Pri tem je ključna zanesljiva komunikacija, ki v kritičnih trenutkih ne sme odpovedati. A to se lahko hitro zgodi, če ni prave tehnične podpore. Zdaj bomo lahko končno zgradili popolnoma novo omrežje TETRA, s katerim bo Policija pridobila najmodernejšo opremo." Predstavnik Telekoma Slovenije Primož Kučič pa je dodal, da združujejo tehnologijo svetovno znanega proizvajalca in znanje slovenskih inženirjev, so v sporočilu za javnost zapisali pri notranjem ministrstvu. Projekt bodo izvedli skupaj s partnerjema Airbus in Iskratel: "Zgradili bomo novo, varno, zanesljivo in nadgradljivo omrežje za Republiko Slovenijo, in sicer za vse uporabnike kritičnih informacij."

icon-expand Sistem Tetra bo po več letih vendarle zgrajen. FOTO: Shutterstock

Sistem Tetra je digitalni komunikacijski sistem, ki ga uporablja predvsem policija. Odločitev o izgradnji Tetre (Terrestrial Trunked Radio – prizemni snopovni radijski sistem) je takratna vlada sprejela že leta 2002, projekt pa je veljal tudi za predpogoj za vstop Slovenije v EU, saj ga je morala izvajati v okviru prilagajanja svojega delovanja schengenskim standardom, piše Tldr na svoji spletni strani. Prvi celovit projekt dokončanja izgradnje omrežja Tetra so na Policiji naročili šele leta 2010. Oprema in izgradnja omrežja s 136 baznimi postajami sta bili ocenjeni na več kot 65 milijonov evrov, letni stroški vzdrževanja pa so samo leta 2014 znašali 2,45 milijona evrov. Sistem Tetre oziroma njegove pomanjkljivosti je leta 2014 pokazal Dejan Ornig, takrat petindvajsetletni študent Fakultete za varnostne vede, ki mu je uspelo vdreti v omrežja Tetre in prestreči podatke v policijskem komunikacijskem sistemu. Zaradi tega se je znašel na zatožni klopi, tožilstvo mu je očitalo napad na informacijski sistem Tetra, ponarejanje listin ter neupravičeno prisluškovanje in zvočno snemanje. Sam pa je zatrjeval, da je Policijo na probleme in pomanjkljivosti Tetre opozarjal več kot leto in pol pred tem, a varnostne ranljivosti niso želeli odpraviti. Pred mesecem dni je bil na okrajnem sodišču v Ljubljani obsojen na pogojno kazen dveh let zapora zaradi napada na informacijski sistem in ponarejanje listin.