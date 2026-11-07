Teu se čas izteka, zanj poteka dobrodelna dražba

Od 17. decembra lani se zbira denar za osemletnega Tea s Ptuja, ki se bori z neusmiljeno boleznijo – Duchennovo mišično distrofijo. Po negativnem mnenju ZZZS-ja se počutimo, kot da smo na samem začetku, pravijo Teovi starši.

Za zdravilo – Elevidys, ki bi lahko pomagalo pri njegovi diagnozi in bi ga deček prejel na Floridi, morajo zbrati 2,5 milijona evrov. Do zdaj imajo zbranih 1.300.000 evrov.

"Sedaj se je malo vse ustavilo, kajti ko je bil sprejet ta sklad za redke bolezni, se dejansko čuti na terenu, ekipe čutijo, da so se ljudje enostavno malo potegnili nazaj," pripoveduje Teov oče David Slodnjak.

Vendar časa ni več veliko, ne samo zaradi napredovanja Teove bolezni, temveč tudi zaradi denarja. "Zbrati moramo 2,5 milijona evrov. Ta cena velja za letos, kajti po drugem letu nam cene ne morejo več držati in se premakne na 3,5 milijona evrov."

Kljub obljubam države, da bo krila stroške zdravljenja s pomočjo sklada za redke bolezni, za zdaj nimajo nobenega zagotovila. Zato so se odločili, da z akcijo zbiranja denarja nadaljujejo.

"Z društvom smo se odločili, da zbiramo sredstva, dokler Teo ne prejme nekega pisnega potrdila, da bo država krila te stroške, zato prosim pomagajte. Tudi če bo država krila razliko tega zneska ali celoten znesek, vedite, da bo šel ta denar za našega Tea naprej v dobre roke, zato dajte, lepo prosim, še malo stisnite z nami in nam pomagajte," poziva dobre ljudi.

Enako prosi Dragica Štrucl, Teova mama, pa: "Kot ste nam že do zdaj pomagali, vas prosimo še naprej, da nam pomagate za našega Teota."

Rjavooki deček Teo in njegov starejši bratec Kevin imata samo eno željo – da bi prejel zdravilo, da bi lažje hodil. Teo si želi, da bi se borba kmalu končala in da bi konec leta že bil v Ameriki.