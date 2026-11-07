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Teu se čas izteka, zanj poteka dobrodelna dražba

Ptuj, 07. 11. 2026 09.17 pred 4 minutami 2 min branja 3

Avtor:
Barbara Bašić
Teo se bori z Duchennovo mišično distrofijo

Osemletni Teo se bori z Duchennovo mišično distrofijo. Za gensko zdravljenje v ZDA so njegovi starši s pomočjo dobrih ljudi zbrali že več kot milijon evrov, a potrebnih je 2,5 milijona. Ker je ZZZS zdravljenje zavrnil, je zbiranje še vedno odvisno od pomoči ljudi. Časa je vse manj, saj se bo cena zdravila s 1. januarjem zvišala na 3,5 milijona evrov. Za Tea so stopili skupaj tudi slovenski in tuji športniki. Podarili so svoje drese, žogo, medalje in smuči, ki jih boste lahko kupili na dražbi.

Od 17. decembra lani se zbira denar za osemletnega Tea s Ptuja, ki se bori z neusmiljeno boleznijo – Duchennovo mišično distrofijo. Po negativnem mnenju ZZZS-ja se počutimo, kot da smo na samem začetku, pravijo Teovi starši.

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Za zdravilo – Elevidys, ki bi lahko pomagalo pri njegovi diagnozi in bi ga deček prejel na Floridi, morajo zbrati 2,5 milijona evrov. Do zdaj imajo zbranih 1.300.000 evrov.

"Sedaj se je malo vse ustavilo, kajti ko je bil sprejet ta sklad za redke bolezni, se dejansko čuti na terenu, ekipe čutijo, da so se ljudje enostavno malo potegnili nazaj," pripoveduje Teov oče David Slodnjak.

Vendar časa ni več veliko, ne samo zaradi napredovanja Teove bolezni, temveč tudi zaradi denarja. "Zbrati moramo 2,5 milijona evrov. Ta cena velja za letos, kajti po drugem letu nam cene ne morejo več držati in se premakne na 3,5 milijona evrov."

Kljub obljubam države, da bo krila stroške zdravljenja s pomočjo sklada za redke bolezni, za zdaj nimajo nobenega zagotovila. Zato so se odločili, da z akcijo zbiranja denarja nadaljujejo.

"Z društvom smo se odločili, da zbiramo sredstva, dokler Teo ne prejme nekega pisnega potrdila, da bo država krila te stroške, zato prosim pomagajte. Tudi če bo država krila razliko tega zneska ali celoten znesek, vedite, da bo šel ta denar za našega Tea naprej v dobre roke, zato dajte, lepo prosim, še malo stisnite z nami in nam pomagajte," poziva dobre ljudi.

Enako prosi Dragica Štrucl, Teova mama, pa: "Kot ste nam že do zdaj pomagali, vas prosimo še naprej, da nam pomagate za našega Teota."

Rjavooki deček Teo in njegov starejši bratec Kevin imata samo eno željo – da bi prejel zdravilo, da bi lažje hodil. Teo si želi, da bi se borba kmalu končala in da bi konec leta že bil v Ameriki.

Za Tea so stopili skupaj tudi slovenski in tuji športniki in pokazali, kako veliko srce imajo. Podarili so svoje drese, žogo, medalje in smuči, ki bodo na dražbi. Na spletni strani Športajzatea.si se boste lahko potegovali denimo za uradni repliki zlatih olimpijskih medalj Janje Garnbret, podpisan dres Jana Oblaka in podpisane smuči Filipa Flisarja.

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teo zbiranje denarja gensko zdravljenje Duchennova mišična distrofija

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KOMENTARJI3

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Slavko BabIč
07. 11. 2026 09.20
A ni Jufka predvčerajšnjim ustanovil sklad za takšne bolezni! in nevladnikom pobral denar!
Odgovori
+1
1 0
Pa kaj
07. 11. 2026 09.20
ni ta domoljubna vlada, sprejela neke ukrepe v to smer? za otroke se gre, pa to..
Odgovori
0 0
Pa kaj
07. 11. 2026 09.21
Fantu zelim najboljse in upam, da se izide..a zal ne morem mimo klasicnih obljub, da se prikupis ljudem s tem, ko jih prevaraš
Odgovori
0 0
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