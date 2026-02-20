Težak sneg lomi drevje v gozdovih severovzhodne Slovenije, nevarnosti še ni konec

Končna ocena škode bo znana po umiritvi razmer in opravljenih terenskih pregledih. "Težak in moker sneg povzroča močno nagibanje dreves, ki se ponekod že lomijo. Zaradi nevarnih razmer na območjih zasneženih gozdnih cest trenutno ne izvajamo terenskih ogledov, saj je delo v takšnih razmerah prenevarno. Pozivamo tudi prebivalce, da v teh razmerah ne hodijo v gozd," je ob tem povedal direktor Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) Gregor Danev.

Na območjih, od koder imajo podatke o poškodovanem drevju, se pod težo snega podirajo predvsem drevesa na gozdnih robovih in ob linijskih infrastrukturnih objektih, kot so ceste in daljnovodi. Zaradi poškodb na elektroenergetskem omrežju so tudi številni izpadi električne energije, so izpostavili na ZGS.

Ta prebivalce opozarjajo, naj se v času trajanja sneženja in dokler se razmere ne umirijo, ne odpravljajo v gozd. Zaradi močno obteženih in poškodovanih dreves namreč obstaja velika nevarnost nenadnega loma ali podrtja. ZGS priporoča, da ljudje počakajo, da pristojne službe odstranijo ovire s prometnic in zagotovijo varne razmere.