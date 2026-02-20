Naslovnica
Slovenija

Težak sneg lomi drevje v gozdovih severovzhodne Slovenije, nevarnosti še ni konec

Maribor, 20. 02. 2026 14.38 pred 18 minutami 2 min branja 0

Avtor:
STA Ti.Š.
Težave s snegom na Goričkem

Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije je današnje sneženje najbolj poškodovalo drevje na območju Goričkega, pa tudi v Halozah, Slovenskih goricah, na nižjih delih Pohorja in Kozjaka ter na Paškem Kozjaku. Po prvi, grobi oceni je poškodovanih približno 50.000 kubičnih metrov drevja, terenski ogledi pa še niso možni, so sporočili iz zavoda.

Končna ocena škode bo znana po umiritvi razmer in opravljenih terenskih pregledih. "Težak in moker sneg povzroča močno nagibanje dreves, ki se ponekod že lomijo. Zaradi nevarnih razmer na območjih zasneženih gozdnih cest trenutno ne izvajamo terenskih ogledov, saj je delo v takšnih razmerah prenevarno. Pozivamo tudi prebivalce, da v teh razmerah ne hodijo v gozd," je ob tem povedal direktor Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) Gregor Danev.

Sneg na Štajerskem
Sneg na Štajerskem
FOTO: 24ur.com

Na območjih, od koder imajo podatke o poškodovanem drevju, se pod težo snega podirajo predvsem drevesa na gozdnih robovih in ob linijskih infrastrukturnih objektih, kot so ceste in daljnovodi. Zaradi poškodb na elektroenergetskem omrežju so tudi številni izpadi električne energije, so izpostavili na ZGS.

Ta prebivalce opozarjajo, naj se v času trajanja sneženja in dokler se razmere ne umirijo, ne odpravljajo v gozd. Zaradi močno obteženih in poškodovanih dreves namreč obstaja velika nevarnost nenadnega loma ali podrtja. ZGS priporoča, da ljudje počakajo, da pristojne službe odstranijo ovire s prometnic in zagotovijo varne razmere.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Če sneženje še ne bo kmalu ponehalo, lahko na območjih z debelejšo snežno odejo poleg poškodb posameznega drevja pričakujemo tudi poškodbe gozdov na večjih površinah. Hkrati je zaradi predhodne namočenosti tal tudi stabilnost dreves dodatno zmanjšana. Dodatne težave bi lahko povzročil tudi napovedan padec nočnih temperatur, saj bi težak sneg ostal na krošnjah in še povečal obremenitev dreves, so še opozorili pri ZGS.

