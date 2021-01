Težava zaprtih lokalov tudi neprodana pijača. Jo bodo protestno zlivali kar pred vlado?

Lokali so že dolgo zaprti in tudi odpirali jih bodo čisto zadnje. Težava pa ob tem niso le številni brezposelni v tem sektorju, temveč tudi pijača, ki ostaja v skladiščih. Pivovarji bodo morali na hektolitre te priljubljene pijače zliti stran. Jo bodo protestno res zlivali kar pred vlado? Tudi to je ena od idej, ki se te dni poraja med njimi. Pivski sodi, več tisoč litrski rezervoarji in steklenice v skladiščih so polne piva, ki je tik pred iztekom roka in ga je praktično nemogoče prodati. Prihodki so padli tudi za 90 odstotkov, na pomoč države pa jih večina še čaka.

icon-expand