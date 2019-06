Težave Adrie: združevanje in odpovedovanje letov

Adria Airways je za 24ur.com potrdila, da so zaradi tehničnih in operativnih razlogov morali odpovedati več letov do konca junija, prav tako pa bodo v prihodnosti prisiljeni v združevanje določenih poletov, recimo na relaciji Ljubljana-Podgorica-Sarajevo-Ljubljana.

Predvidevajo, da bodo razmere stabilizirali z začetkom julija, o razlogih za težave pa razen besedne zveze "tehnični in operativni razlogi" sprva niso povedali veliko. Samo danes so na primer odpovedali večerna poleta v Tirano in Prištino, za soboto pa kar 10 poletov.

Na odgovor, kaj so ti tehnični in operativni razlogi, smo dobili odgovor, da gre za nesrečno sovpadanje dodatnih usposabljanj pilotov, ki se bi morala končati do julija – s tem so potrdili, da gre med drugim res tudi za pomanjkanje posadk – in za redna vzdrževalna dela na letalih ter občasna ad hoc popravila.

"Nekaj drugih letalskih prevoznikov že najemamo, da opravljajo polete za nas, a nekaj letov smo morali vseeno odpovedati, nekaj letov pa združiti," razlagajo.