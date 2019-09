Težave italijanskih študentov fizioterapije: v Sloveniji ne morejo končati študija

Italijanski študentje, ki so se v Sloveniji vpisali na študij fizioterapije, po spremembi zakona o zdravstveni dejavnosti leta 2017 za končanje študija potrebujejo potrdilo o znanju slovenskega jezika na ravni B2, tudi če ne bodo delali v Sloveniji. Mnogi zato ne morejo opraviti strokovnega izpita, so opozorili na novinarski konferenci.

Italijanski študentje so se združili v Iniciativo 300 Italija, ki opozarja na njihove težave. Sprememba zakona naj bi po njihovih navedbah mladim odvzela kariero in prihodnost ter mnogim uničila življenje, družine, finančni obstoj in zdravje. Poudarili so, da je 18 študentov pred spremembo zakona naredilo strokovni izpit s tolmačem, ostalim pa je bilo to onemogočeno. Okoli 150 diplomantov še čaka na spremembo zakona, okoli 30 pa jih še študira. Fakulteta Alma Mater Europaea je po spremembi zakona ta študijski program prenehala izvajati v tujem jeziku. Okoli 100 naj bi se jih po spremembi prepisalo na druge fakultete.

Italijanski študenti zaradi spremembe zakonodaje v Sloveniji ne morejo opraviti strokovnega izpita. FOTO: POP TV

Z ministrstva za zdravje so sporočili, da so bili študentje zavedeni. Leta 2016 naj bi ministrica sprejela sklep, da so lahko študentje opravili strokovni izpit s pomočjo tolmača, po novi zakonodaji pa to ni mogoče. Ostali diplomanti naj bi bili o zahtevi po znanju slovenskega jezika seznanjeni, zato pri njih ni mogoča izjema. Odvetnica: Slovenija je narobe implementirala evropsko direktivo Odvetnica Mihaela Pudgar, ki zastopa interese posameznih študentov, je danes opozorila, da je študente sprememba 63. člena zakona o zdravstveni dejavnosti leta 2017 porinila v neenakopraven položaj. Zaradi tega jim je onemogočeno študij končati v jeziku, v katerem so študirali, in pod pogoji, pod katerimi so se na študij v Sloveniji vpisali. Ta člen določa, da se mora dokazilo o znanju slovenskega jezika predložiti pred prijavo na strokovni izpit, ki je pogoj za dokončanje študija. Argumentirala je tudi, da je Slovenija z zakonom narobe implementirala evropsko direktivo o priznavanju poklicnih kvalifikacij. Direktiva iz leta 2013 zahteva predložitev dokaza znanja slovenskega jezika po pridobljeni izobrazbi, Slovenija pa z zakonom o zdravstveni dejavnosti to od študentov zahteva že prej, je dejal Pudgarjeva. Poudarila je, da Slovenija ne bi smela z direktivo ovirati zaključka izobraževanja študentov, ki ne delajo v RS.

Italijanski študentje so se združili v Iniciativo 300 Italija, ki opozarja na njihove težave. Sprememba zakona naj bi po njihovih navedbah mladim odvzela kariero in prihodnost ter mnogim uničila življenje, družine, finančni obstoj in zdravje. FOTO: Damjan Žibert