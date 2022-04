Težave mladih stanovalcev na Gerbičevi: 'Če se ne bi uprli, bi nas kar povozili'

Stanovanjski sklad Republike Slovenije (SSRS) je lansko poletje odprl vrata stanovanjske Skupnosti za mlade – Gerbičeva v Ljubljani. Do najema postelje so v okviru javnega razpisa upravičeni mladi med 18. in 29. letom starosti, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje oz. tega vprašanja nimajo zadovoljivo rešenega. Prednost imajo ranljive mlade osebe, torej tisti, ki so bolj izpostavljeni tveganjem kot njihovi vrstniki (zdravstvene težave, pomanjkanje, izkoriščanje, zloraba, zanemarjanje, nasilje v družini in prostorska stiska).

Mesečna najemnina je določena glede na število oseb, ki bivajo v sobi, in sicer v višinah 250, 160 ali 150 evrov. Dodatno se zaračunajo še stroški, ki znašajo 40 evrov na mesec za enoposteljne sobe oziroma 30 za večposteljne.

Tik pred velikonočnimi prazniki, 14. aprila, je SSRS najemnikom poslal elektronsko sporočilo, v katerem jih je obvestil, da se stroški bivanja zvišujejo na 110 evrov. "To je za kar 275 odstotkov," so nam ogorčeno sporočili stanovalci. Ob tem je sklad zapisal še, da bodo najemnine po spremenjenih cenah obračunane že pri naslednji položnici, stanovalci pa so bili o tem obveščeni komaj en dan pred predvidenim prejemom položnice za tekoči mesec.

"Poslali so nam zgolj elektronsko sporočilo z navedenimi novimi cenami najema, sklep, na podlagi katerega je do zvišanja najemnine prišlo, pa nam ni bil poslan, niti se z njegovo vsebino nismo mogli seznaniti na kakšen drug način," so povedali mladi najemniki, ki opozarjajo, da tako kratek rok ni primeren za prilagoditev na tolikšno spremembo v ceni.

Še bolj jih je razburilo dejstvo, da je SSRS napovedal zvišanje najemnine, čeprav je v najemni pogodbi, ki so jo sklenili ob vselitvi, jasno določeno, da se najemnina v prvem letu najema ne sme spreminjati (niti zvišati niti znižati). "Marsikdo se je za bivanje v Skupnosti za mlade odločil prav na podlagi tega. V najemni pogodbi je prav tako zapisano, da najemniki od nje ne morejo odstopiti pred potekom enega leta, torej smo najemniki primorani pristati na podražitev brez možnosti, da se najemna pogodba iz tega razloga prekine," še izpostavljajo.

SSRS si je po pritisku stanovalcev premislil

Stanovalci so samoinciativno ustanovili upravni odbor z namenom, da skupaj opozorijo na težave, s katerimi se soočajo. Na SSRS so naslovili daljši dopis, v katerem so omenili omenjene nepravilnosti.

Sklad so prav tako prosili za pojasnilo, katere faktorje in indekse stroškov so upoštevali in kako so sploh prišli do toliko višjih izračunov. "Glede na število bivalnih enot oziroma postelj bi SSRS za obratovalne stroške skupno prejel 14.506 evrov na mesec. Stavba glede na energetsko izkaznico spada v energijski razred B1, zato bi stroški po naših izračunih morali znašati precej manj," izpostavljajo mladi najemniki.

Tudi mi smo na sklad poslali več novinarskih vprašanj, po večdnevnem čakanju so nam odgovorili sledeče: "Glede na dejstvo, da gre za pilotni projekt, je sklad po ponovni proučitvi nastale situacije in odzivih zaradi napovedanega dviga najemnin sprejel odločitev, da se spremembe ne izvedejo." Kot so dodali, bodo skušali najti druge rešitve za nastalo situacijo, pri čemer pa računajo tudi na prilagajanje najemnikov, upravnika in nenazadnje na pozitiven odnos dobaviteljev.