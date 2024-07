Zaradi globalnega izpada motnje tudi na ljubljanskem letališču

Pri tehničnih težavah, s katerimi se trenutno soočajo organizacije po vsem svetu, gre glede na javno dostopne podatke za izpad zaradi tehnične napake in ne za kibernetski napad, so navedli na nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost SI-CERT. Težave se pojavljajo tudi v slovenskih podjetjih, ob 13. uri bomo v živo spremljali izjavo direktorja Urada za informacijsko varnost.

Po svetu se z motnjami v informacijskih sistemih soočajo številna letališča, veliko jih je tudi prizemljilo lete. Tudi na ljubljanskem letališču prihaja do težav z informacijskimi sistemi prevoznikov za prijavo na let, so nam sporočili. Zato so trenutno manjše zamude v odhodih letal. "Da bi čim bolj omejili vpliv na promet, že prilagajamo naše procese, na primer ročno prijavljamo potnike na lete," so dodali.

A kot pravijo, za zdaj od prevoznikov še nimajo informacij o odpovedih letov, potnikom pa svetujejo, da status letov preverijo na spletni strani ali direktno pri prevozniku. "V kolikor ta ni prestavljen ali odpovedan, svetujemo, da se na letališče odpravijo prej kot običajno," dodajajo. Da se soočajo s tehničnimi težavami, so medtem potrdili tudi v Krki. "S težavami v Windows okolju, s katerimi se danes srečuje dobršen del sveta, se soočamo tudi v Krki. Sodelavci informacijske tehnologije intenzivno odpravljajo težave in stanje se stabilizira. Vpliva na poslovanje ne pričakujemo," so pojasnili v službi za odnose z javnostmi. Za globalni izpad so krive tehnične napake Na SI-CERT sicer nimajo informacij o tem, koliko organizacij je zaradi teh težav prizadetih v Sloveniji, saj se njihovemu centru načeloma poroča o kibernetskih napadih.

Po poročanju tujih medijev naj bi do tehničnih težav, zaradi katerih so ovirana poslovanja bank, letališč in podjetij po vsem svetu, prišlo zaradi pomanjkljive posodobitve antivirusnega programa podjetja za kibernetsko varnost CrowdStrike. Naprave z operacijskim sistemom Windows se tako ob zagonu soočajo s t. i. modrim zaslonom smrti, zaradi česar se jih ne da uporabljati.