Tudi na pomurskih cestah so težave, policisti ugotavljajo, da je prometna varnost letos precej slabša. Policisti so dosedaj obravnavali za dobrih 17 odstotkov več prometnih nesreč kot v enakem obdobju lani. A ne samo to, beležijo tudi porast hudih telesnih poškodb, zlasti pri kolesarjih. In kaj so najpogostejši vzroki nesreč?